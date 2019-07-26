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    Разрушая стереотип о французской столицы: Balenciaga представили кампанию осень/зима — 2019

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    Разрушая стереотип о французской столицы: Balenciaga представили кампанию осень/зима — 2019
    buro247.ua

    Известный свадебный фотограф Грег Финк запечатлел, как молодые влюбленные в вещах из осенней коллекции бренда гуляют по улицам французской столицы

    В новом кампейне Демна Гвасалия подрывает стереотипные представления о парижской романтике. 

    Благодаря искусно срежиссированным кадрам из кино и восторженным постам в соцсетях у людей, никогда не бывавших в Париже, устоялось мнение о том, что этот город весь наполнен задумчивыми французами с длинными волосами, нежно обнимающими за талию своих возлюбленных подруг где-то в закоулках Сорбонны, худенькими женщинами в Chanel и энергичными интеллектуалами, цитирующими Сартра.

    Но в реальности приезжающие впервые во французскую столицу туристы разочаровываются, наблюдая за тем, как небрежно одетые женщины в беретах томно курят испачканные помадой Gauloises и соблазняют невинных прохожих.

    Съемку поручили свадебному фотографу Грегу Финку неслучайно. Он известен своими нежными свадебными снимками с эффектом мягкого фокуса.

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    Так удалось добиться нужного контраста между овеянными ореолом романтики парижскими местами — набережной Сены, остановкой метро, овощной лавкой, летней террасой кафе — и бунтарской эстетикой вещей из осенней коллекции Balenciaga, навеянной туристическими киосками.


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