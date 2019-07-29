Платье от Versace, накладные ресницы, гиалуроновые губы: как выглядит будущий депутат Рады - Аллахвердиева Ирина

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nikvesti.com

Яркая блондинка решила покорять Трускавец в сарафане Versace последней коллекции. Стоимость такого платья составляет 258 евро

Избранные народные депутаты от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» еще в воскресенье 28 июля прибыли в Трускавец, где пройдет тренинг для будущих парламентариев.

Будущих нардепов от команды «Зе» централизованно автобусами с вокзала Трускавец развезли в отели. Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии «Слуга народа».

Новых народных избранников, среди которых есть тамада, свадебный фотограф, чемпион по пауэрлифтингу и другие люди творческих профессий, в течение недели будут обучать работе в Верховной Раде специально приглашенные тренеры, в том числе - специалисты Киевской школы экономики.

Приехала на тренинг и будущий депутат Рады от партии «Слуга народа» - Аллахвердиева Ирина Валерьевна. Яркая блондинка решила покорять Трускавец в сарафане Versace последней коллекции. Стоимость такого платья составляет 258 евро.

facebook.com/annasteshenko

Ирина дополнила свой образ выразительными гиалуроновыми губами и густыми накладными ресницами.

facebook.com/annasteshenko

Пользователям соцсетей такой образ откровенное не понравился, комментаторы отмечают отсутствие вкуса и абсурдную любовь украинских политиков к известным брендам и заметным лого.

facebook.com/annasteshenko

Ирина - профессиональная торговка страховками живт в Николаеве. Директор Николаевской областной дирекции АО СК «Уника». Работала заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК «Инго Украина» и заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО «Инкомстрах». Окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности «учет и аудит».