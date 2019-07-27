Самые модные принты осени: стильные фото с показов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Монохромные лаконичные образы всегда будут в тренде, но не стоит забывать об интересных принтах, которые могут смотреться в разы привлекательнее однотонной цветовой палитры

Этой осенью дизайнеры предлагают сделать ставку на всевозможные варианты клетки, обыграть образы с помощью вертикальной и горизонтальной полоски, проголосовать за цветочный принт, держать в поле зрения анималистичный узор, вспомнить про андеграудный пэчворк и добавить для настроения инфантильный гороховый принт в гардероб.

Дизайнеры продемонстрировали обилие классической «гусиной лапки», «гленчека», тартана, крупной и мелкой клетки виши.

Так, в коллекции Chanel осень-зима 2019/2020 львиную долю образов украшала ломаная черно-белая клетка, Gucci признались в любви шотландской красно-зеленой клетке тартан, а Prabal Gurung показали образы с мелким узором виши.

Также дизайнеры не перестают вдохновляться флористическими мотивами. Цветочные платья, усыпанные тысячами мелких бутонов, наряды с крупными цветами, акварельные и абстрактные изображения плавно перемещаются в осенний сезон благодаря Rodarte, Giambattista Valli, Louis Vuitton и другим известным брендам.

Принты «леопард», «змея» и «зебра» пленили воображение дизайнеров и покорили подиум в наступающем сезоне. Модные «животные» появились буквально на всех предметах гардероба – от легких шелковых платьев до шерстяных пальто.

Дизайнеры представили как классическое прочтение принтов, так и небанальные цветовые сочетания.