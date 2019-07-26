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    Pinterest назвал самые популярные свадебные платья в разных странах

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    Pinterest назвал самые популярные свадебные платья в разных странах
    pinterest.com

    Социальная сеть Pinterest, на которой можно провести не один час в поисках вдохновения, опубликовала результаты поиска в категории «Свадебные платья»

    В каждой стране оказались свои любимые силуэты и стили.

    Так, французские невесты ищут короткие свадебные платья, рациональные немки больше интересуются образами для гражданской церемонии, британки хотят найти платье для свадьбы на пляже, а испанки – для праздника на открытом воздухе или в деревенском стиле. 

    Жительницы далекой Австралии стремятся к минималистичности, поэтому среди их запросов лидируют фразы «Простое свадебное платье», а японок прежде всего интересуют наряды из натуральных материалов.

    Не менее интересны и предпочтения жительниц Северной и Южной Америки. Например, американки ищут длинные классические платья, аргентинки хотят найти варианты, подчеркивающие фигуры, а бразильянкам нужным наряды для церемонии под открытым небом. 

    Кстати, в этой части планеты самыми практичными стали мексиканки. 

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    pinterest.com
    pinterest.com
    pinterest.com
    pinterest.com
    pinterest.com
    pinterest.com
    pinterest.com
    pinterest.com
    pinterest.com

    Как и немок, их прежде всего интересуют образы для гражданской церемонии, а не для пышного праздника на несколько сотен гостей.

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