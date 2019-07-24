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    С днем рождения, Дженнифер! Versace выпустили кроссовки, вдохновленные культовым платьем именинницы

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    С днем рождения, Дженнифер! Versace выпустили кроссовки, вдохновленные культовым платьем именинницы
    infox.ru

    Девятнадцать лет спустя один из нарядов Дженнифер Лопес по-прежнему остается культовым

    Платье Versace, которое певица надела на премию «Грэмми» в 2000 году, реинкарнируется в виде кроссовок, которые модный Дом выпустит в сотрудничестве с брендом Concepts.

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    Культовая модель кроссовок Versace Chain Reaction выйдет в лимитированном количестве с принтом, имитирующим тот, который был на платье Лопес. Цена за пару составит 1075 долларов США.

    Зеленое платье с тропическим принтом Лопес до сих пор остается культурной эмблемой ранних нулевых. Именно его считают первыми шагами певицы на пути к статусу «модной иконы». Интересно, что этот наряд послужил стимулом для запуска Google Images. 

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    Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил, что платье Лопес было самым популярным поисковым запросом, который когда-либо видела компания.

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