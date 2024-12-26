На екрани вийшов новий різдвяний мюзикл «Мрій»

Свої хіти у шоу заспівали Монатік, Jerry Heil, ТНМК, Michelle Andrade та багато інших

У передноворічний час вийшла прем’єра нового музичного мюзиклу «Мрій». Це історія про молодих музикантів, які завдяки своїм талантам отримали шанс виступити на великій сцені разом із зірками українського шоубізнесу. Шоу підготував медіасервіс Megogo.

Мюзикл, тривалістю 42 хвилини, знято у форматі Full HD. Головними героями стали молоді таланти, чиїм життям змінився поворотний момент – запрошення від популярного артиста виступити в Києві. зазначається, що події переплітаються з щирими емоціями, музикою та теплом святкового настрою.

фото: Megogo

У шоу взяли участь популярні українські артисти та діячі, серед яких Монатік, Jerry Heil, OTOY, ТНМК, ADAM, Michelle Andrade, Василь Байдак, Євген Клопотенко, Михайло Федоров, та багато інших. Режисерами шоу виступили Артем Бабурін та Лірон Добровольска.

фото: Megogo

Так, 24 грудня відбулась премʼєра на Megogo й у Дія.TV. Шоу доступне для безплатного перегляду на сервісі.

Нагадаємо, колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня». Допрем’єрний показ комедії режисера Олега Борщевського відбувся у кінотеатрі «Оскар» в Києві.

Стрічка розповідає про пригоди звичайних українців, які вирушають у святкову подорож потягом «Київ – Львів» напередодні Нового року. Головні ролі у фільмі виконують Стас Боклан, Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та інші.

Як повідомляє кореспондент «Главком», Борис Джонсон зіграв епізодичну роль у картині. Пасажири поїзда після своєї подорожі, сповненої пригод, на львівському вокзалі зустрічають політика світового рівня.