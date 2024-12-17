Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет

Законопроєкт розроблено з метою поліпшення якості послуг голосового звʼязку та передачі даних

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, спрямований на поліпшення якості мобільного зв'язку на всій території України. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Мобільний інтернет повинен бути швидким і у великих містах, і в селах, і на дорогах між містами. Парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Дуже важливий для якості звʼязку», – написав він.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт розроблено з метою поліпшення якості послуг голосового звʼязку та передачі даних. Також суттєво покращиться покриття мобільним звʼязком у сільській місцевості, що призведе до зменшення цифрового розриву. Окрім того, збільшиться можливість використання державних послуг онлайн у сільській місцевості.

«Тепер визначатиметься мінімальна швидкість, щоб ви могли завантажити відео в месенджері, коли перебуваєте в дорозі, або вийти на контакт із колегами. Оператори будуть зобовʼязані дотримуватися цих стандартів», – каже Федоров.

У разі ухвалення законопроєкту в другому читанні українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Інформація передаватиметься регулятору сфери – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, щоб вона реагувала на проблемні ситуації.

Міністр додав, що національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану в кризових ситуаціях.

Нагадаємо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Раніше українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

Також Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії.

До слова, європейські партнери виділять $435 млн на покращення зв'язку та відновлення телекомунікацій в Україні.