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Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки українців отримали «тисячу Зеленського»
Отримані кошти можна спрямувати на підтримку Сил оборони
фото з відкритих джерел

Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року

З учора, 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив міністр, кошти можна спрямувати на підтримку Сил оборони або ж витрати на продукти, ліки, комуналку тощо.

«Якщо ви ще не побачили виплати, не хвилюйтеся, банку потрібен час на опрацювання заяв, вашу також обов’язково опрацюють. А якщо ще не встигли скористатися послугою – заходьте в «Дію» та оформлюйте «Зимову єПідтримку» з головного екрана застосунку», – каже він.

Як зазначає Мінекономіки, станом на 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн із них 1,7 млн – на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном. Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

Основним способом подачі заявки на отримання виплати за програмою «Зимова єПідтримка» є застосунок «Дія». Натомість громадяни, які отримують пенсії чи інші соцвиплати через «Укрпошту», отримають допомогу від держави саме через неї.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося, з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Раніше Міністерство економіки направило банкам роз’яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних під час реалізації державних програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек». Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 тис. грн зараховуються на картку національний кешбек, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

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Теги: гроші українці Михайло Федоров соцвиплати

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