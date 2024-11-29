З 1 грудня нових працівників можна бронювати від мобілізації одразу, проте є умова

Зарплата заброньованих працівників повинна бути вище 20 тис. грн

Із 1 грудня забронювати працівника від мобілізації підприємство зможе лише через «Дію». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Раніше була опція бронювання через Дію та офлайн. З 1 грудня буде лише онлайн, це розв'яже проблему з тривалим опрацюванням документів», – йдеться в повідомленні.

За його словами, підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28 лютого.

«Нових працівників зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба. Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City», – додав міністр.

Щоб бронювати людей, підприємство має відповідати трьом критерієм:

середня зарплата на підприємстві не менше 20 тис. грн;

відсутність податкових боргів;

або ж резидентство в Дія.City / 1,5+ млн євро сплачених податків за рік / 32+ млн євро надходжень / важливість для національної економіки чи потреб тергромади.

«Для отримання чи підтвердження критичності – збирайте пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подавайте до профільного держоргану. Працюєте в енергетиці? До Міненерго. Займаєтесь сільським господарством? До Мінагро. Резидент Дія.City – до Мінцифри. Сплачуєте понад 1,5 млн євро податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки – до Мінекономіки», – пояснив Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.