Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

З 1 грудня нових працівників можна бронювати від мобілізації одразу, проте є умова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З 1 грудня нових працівників можна бронювати від мобілізації одразу, проте є умова
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Зарплата заброньованих працівників повинна бути вище 20 тис. грн

Із 1 грудня забронювати працівника від мобілізації підприємство зможе лише через «Дію». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Раніше була опція бронювання через Дію та офлайн. З 1 грудня буде лише онлайн, це розв'яже проблему з тривалим опрацюванням документів», – йдеться в повідомленні.

За його словами, підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28 лютого.

«Нових працівників зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба. Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City», – додав міністр.

Щоб бронювати людей, підприємство має відповідати трьом критерієм:

  • середня зарплата на підприємстві не менше 20 тис. грн;
  • відсутність податкових боргів;
  • або ж резидентство в Дія.City / 1,5+ млн євро сплачених податків за рік / 32+ млн євро надходжень / важливість для національної економіки чи потреб тергромади.

«Для отримання чи підтвердження критичності – збирайте пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подавайте до профільного держоргану. Працюєте в енергетиці? До Міненерго. Займаєтесь сільським господарством? До Мінагро. Резидент Дія.City – до Мінцифри. Сплачуєте понад 1,5 млн євро податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки – до Мінекономіки», – пояснив Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Читайте також:

Теги: війна зарплата Мінекономіки робота Михайло Федоров бронювання від мобілізації Міненерго мобілізація міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Шмигаля, усі бронювання від мобілізації з 1 грудня будуть здійснюватися через «Дію»
Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації
15 листопада, 12:57
Затверджено нові умови для бронювання
Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання від мобілізації
23 листопада, 10:24
Із 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал «Дія»
Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку
23 листопада, 20:55

Економіка

З 1 грудня нових працівників можна бронювати від мобілізації одразу, проте є умова
З 1 грудня нових працівників можна бронювати від мобілізації одразу, проте є умова
Регулятор енергоринку готує рішення, що допоможе зменшити кількість та тривалість відключень
Регулятор енергоринку готує рішення, що допоможе зменшити кількість та тривалість відключень
Граничні ціни обмежують імпорт електроенергії з ЄС – Харченко
Граничні ціни обмежують імпорт електроенергії з ЄС – Харченко
Обвал металургії. ЗМІ назвали наслідки можливої втрати Покровська
Обвал металургії. ЗМІ назвали наслідки можливої втрати Покровська
Україна отримала $100 млн від Південної Кореї
Україна отримала $100 млн від Південної Кореї
Публікацію закону про підвищення податків перенесено – нардеп
Публікацію закону про підвищення податків перенесено – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
19K
Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
14K
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
14K
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування
13K
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua