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Куди скаржитися на поганий зв’язок? Глава Мінцифри анонсував нововведення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Куди скаржитися на поганий зв’язок? Глава Мінцифри анонсував нововведення
Послуга в «Дії» незабаром стане доступною для українців
фото з відкритих джерел

Про проблеми зі звʼязком можна буде оперативно повідомити в офлайн-режимі

Повідомити про поганий зв’язок можна буде в «Дії». Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що українці матимуть змогу оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор – виправляти цю ситуацію. Надіслати скаргу можна буде, якщо не вантажаться інтернет-сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення.

За словами міністра, про проблеми зі звʼязком можна буде повідомити «максимально швидко», навіть в офлайн-режимі. Після того як зʼявиться інтернет, повідомлення надійде регуляторові зв’язку.

«Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення. Ваші повідомлення в «Дії» допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему», – каже він.

Федоров додав, що незабаром послуга стане доступною для українців.

Нагадаємо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Раніше українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

Також Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії.

До слова, європейські партнери виділять $435 млн на покращення зв'язку та відновлення телекомунікацій в Україні.

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Теги: мобільний зв’язок мобільні оператори Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України

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