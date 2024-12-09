«Ще один український Хатіко». Ведучий розповів історію собаки, господар якого загинув на війні

Відео з собакою довело багатьох користувачів до сліз, люди були вражені такою історією

«В очах тотальна печаль і…надія, що зараз вийде його Льошка і вони як завжди разом підуть до дому, а завтра знов роботу...»

Телеведучий Руслан Сенічкін зворушив українців щемливою історією собаки, якого випадково помітив на одній з АЗС. Пес вже майже два роки чекає там на свого власника, який загинув на війні. Про це ведучий розповів у соцмережах.

«На це ми не розраховували… Дорогою з відрядження зупинились на заправці. І зустріли цього малого. До нас підійшов працівник станції, каже, він вже скоро як два роки – приходить на АЗС, бо раптом вийде його друг і хазяїн. Він тут саме працював і брав завжди малого на роботу, після разом йшли додому. Але хлопець загинув на війні», – розповів ведучий.

Хоча песик і був доволі обережним, та він давав себе погладити журналістам та спокійно підходив до них. Як виявилося, тваринка реагує на імʼя «Льошка», «Льоха».

«Спитав, як звати хлопця. Олексій Савранський. Бігом в пошук. І так. Натрапив на повідомлення: «18 квітня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув солдат Савранський Олексій Вікторович, 1999 р.н. Герой загинув на Донеччині. Ладижинська сільська рада». Потім знайшли інста Олексія з фотками. Пес просто ще один український Хатіко», – написав ведучий.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Руслан Сенічкін / ведучий (@ruslan_senichkin)

За словами Сенічкіна, в очах собаки він побачив «тотальний сум» і надію, адже пес досі чекає на господаря. Водночас собака добрий і навіть ластиться. Ведучий наголосив, що рідні та знайомі загиблого військового піклуються про тварину. А тому його історія – не заклик забирати собаку, а лише розповідь про безумовну вірність та любов.

Відео з собакою довело багатьох користувачів до сліз, люди були вражені такою історією.

Нагадаємо, у 2022 році стало відомо про собаку на прізвисько Ріні, який чекав на свою господиню у Макарові, яку вбили російські військові. За його словами, волонтери намагалися забрати собаку до притулку, але той категорично відмовився йти.

Ріні лише погодився взяти їжу, яку для нього привезли. Раніше ми розповідали історію господині Ріні, яку зґвалтував і вбив окупант-кадирівець.

Окупант прийшов у будинок жінки тоді, коли вона саме чекала на подругу, щоб евакуюватися. Закатовану жінку поховали на подвір'ї будинку, в якому її вбив кадирівець.