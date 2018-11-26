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    Шоу-биз

    На выступлении Насти Каменских неизвестные распылили газ

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    NK - На выступлении Насти Каменских неизвестные распылили газ
    NK

    NK не стала прерывать концерт и продолжила выступление

    25 ноября в Харькове на концерте Насти Каменских, песня которой попала в мировой чарт, неизвестные распылили отравляющий газ в толпу. Очевидцы рассказали, что почувствовали першение в горле и в носу.

    «Сегодня в Караване во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина», — написал очевидец. — «А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ по першению в горле и в носу — очень быстро начал действовать. В помещении было несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью.  Поэтому чтобы предупредить возможные последствия рекомендую всем пить много воды, а лучше принять энтеросорбенты».

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    Публикация от Евгений Шаповалов_врач_Харьков (@eco.doctor)

    Также сообщается, что несмотря на происшествие, Настя Каменских не стала прерывать концерт и продолжила выступление.

    Свидетели происшествия сообщили, что газ был распылен в двадцати метрах от сцены и после этого посетители концерта стали разбегаться, что вызвало давку.

    На место происшествия вызвали полицию и медиков. Некоторым посетителям газ попал в глаза.

     

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