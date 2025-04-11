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Американський актор виконав українську народну пісню у фільмі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віллем Дефо заспівав український романс
фото: скриншот з відео

Дефо заспівав «Взяв би я бандуру»

В український прокат вийде фантастичний фільм «Очі: Легенда Карпат», в якому одну з головних ролей зіграв американський актор Віллем Дефо. У стрічці зірка Голлівуду виконав пісню українською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео Adastra Cinema.

У першому епізоді, який уже представили глядачам, Дефо заспівав відомий український романс «Взяв би я бандуру», що став популярним завдяки Андрію Кикотю. Проте це не єдина українська пісня у фільмі – також звучатимуть «Три поради» Ліни Прохорової та «Русалонька» співачки Русі.

Про що фільм «Очі: Легенда Карпат»

Фільм розповідає історію про дівчину Юлю, яка народилася у Карпатах. Там у лісах мешкають містичні створіння – деяких з них потрібно боятися, а деякі самі уникають знайомства із людьми. Одного дня Юля знаходить маленьке створіння, на ім'я Очі та вирішує допомогти йому повернутися додому.

Роль Юлі у фільмі виконала молода акторка Гелена Ценґель. Також, окрім Віллем Дефо, у стрічці зіграв зірка «Дивних див» Фінн Вулфгард та Емілі Вотсон.

В український прокат фантастична пригода «Очі: Легенда Карпат» вийде 24 квітня 2025 року.

До слова, американська акторка та співачка українського походження Віра Ферміга виконала пісню Володимира Івасюка «Червона рута» під час свого концерту в Нью-Йорку.

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Теги: фільм кіно актор

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