Настя Каменських відреагувала на розірвання з нею контракту через російськомовні пісні

Рома Семикін
glavcom.ua
Дружина репера Потапа відреагувала на скасування від земляків
Фото: Instagram/kamenskux

Напередодні ювелірна компанія «Золотий Вік» достроково припинила співпрацю з NK

Співачка Настя Каменських (NK) прокоментувала гучний скандал, через який від неї почали відмовлятися великі бренди. Також на сайті артистки з'явився офіційний коментар пресслужби музичної виконавиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Насті Каменських.

«Любов – прекрасна. Я щиро вірю, що саме з любові народжується все найкраще у цьому світі. Саме тому мої переконання завжди про любов. Адже це сила добра», – заявила артистка.

Так Каменських відреагувала на хейт у свій бік з боку українців. Напередодні під час американського турне співачка сказала, що не важливо якою мовою розмовляти. Адже «існує одна мова, яку всі розуміють, це – любов». І виконала російськомовні хіти, зокрема «Красное вино» і «Это моя ночь». Через це і почалось «скасування» Каменських серед земляків.

Більш розгорнута версія позиції NK з'явилась від її пресслужби на офіційному сайті співачки.

«Бренд «Золотий Вік» – сильна, відповідальна, професійна українська компанія, один із лідерів ринку. Рішення компанії співачка повністю підтримує та щиро вдячна за співпрацю з брендом, яка була для неї наповнена щирістю й змістом. Питання співпраці вирішені. Настав час йти до нових проєктів і звершень власним шляхом», – заявили в команді Насті Каменських.

Далі пресслужба зауважує, що з перших днів повномасштабної війни NK активно підтримує Україну як у гуманітарному, так і в медійному напрямі. Менеджмент Каменських перераховує що саме зробила співачка в благодійності і розкриває, чим саме за океаном займається артистка. До речі, у США вона зараз зі своїм чоловіком, репером Потапом (Олексій Потапенко), який не повертався до України з жовтня 2023 року.

«Наразі NK працює над новим іспаномовним альбомом у США, продовжуючи створювати успішні глобальні кейси... Артистка активно розвиває напрям кроскультурних колаборацій і готує нові масштабні проєкти», – підсумувала пресслужба NK.

Раніше «Главком» розповідав, що репер Потап розкрив подробиці повернення дуету «Потап і Настя».

Теги: мова Настя Каменських скандал

