Олена Мозгова висловилась про концертне майбутнє Потапа та Винника

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Відома продюсерка дала велике інтерв'ю, в якому згадала деяких артистів
фото: Facebook/mozgovaolena74

Титулована продюсерка наголосила, що українці мають «коротку пам'ять»

Блогерка Аліна Доротюк поцікавилась в доньки народного артиста України Миколи Мозгового, продюсерки Олени Мозгової, чи зможуть поновити успішну кар'єру співаки Олег Винник та Олексій Потапенко (відомий як репер Потап та Slavic Balagan). За словами 51-річної зірки, шанувальники цих артистів, які чекають на шоу, прийдуть на нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Аліни Доротюк.

«В українців дуже коротка пам'ять, я думаю, що вони всі повернуться і з часом все це забудеться. Буде певний прошарок, певний відсоток людей, які ніколи не забудуть цього, але, як завжди, буде таких дуже мало», – розповіла Олена Мозгова.

Олена Мозгова не впевнена, що українська аудиторія Потапа визначилась з тим, ходити на шоу репера, чи ні. За словами продюсерки, в її оточені ніхто ніколи не слухав подібну музику, тож стовідсотково відповісти артистці складно. А ось щодо вовчиць (так себе називають шанувальниці Олега Винника), то сумнівів в Мозгової не має – фанати підуть на його концерти.

«Вони дійсно чекають і вони підуть на концерт. І завжди є якась протестна аудиторія, яка завжди собі знайде якогось кумира», – підсумувала Мозгова.

Зазначимо, що Потап зустрів повномасштабну війну за кордоном (в Іспанії). Згодом він повернувся, аби допрацювати на телешоу Голос країни. В жовтні 2023 року виїхав з України та більше не повертався. Останнім часом активно гастролює світом переважно з російськомовним репертуаром.

Олег Винник виїхав до Берліна в перші дні повномасштабної війни. За словами його колишнього продюсера Олександра Горбенка, кордон артист перетнув 27 лютого 2022 року. Співак ховався «під пледом між сидіннями», бо боявся, що його помітять і не випустять з країни. На кінець цього року в Винника заплановані концерти містами Німеччини.

До цього він відіграв два концерти у Празі (Чехія). Інші його виступи (зокрема, в столиці Польщі, Варшаві), були скасовані через низький продаж квитків. Винник є одним з небагатьох колишніх топових артистів української естради, який тривалий час мовчав під час повномасштабної війни.

Раніше «Главком» писав, чому Олена Мозгова пішла від співака Олександра Пономарьова. Водночас співак, учасник популярного телешоу «Україна має талант», Олександр Кварта доєднався до лав ЗСУ.

Теги: Олег Винник Потап концерт співак

