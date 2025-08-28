Олена Мозгова висловилась про концертне майбутнє Потапа та Винника
Титулована продюсерка наголосила, що українці мають «коротку пам'ять»
Блогерка Аліна Доротюк поцікавилась в доньки народного артиста України Миколи Мозгового, продюсерки Олени Мозгової, чи зможуть поновити успішну кар'єру співаки Олег Винник та Олексій Потапенко (відомий як репер Потап та Slavic Balagan). За словами 51-річної зірки, шанувальники цих артистів, які чекають на шоу, прийдуть на нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Аліни Доротюк.
«В українців дуже коротка пам'ять, я думаю, що вони всі повернуться і з часом все це забудеться. Буде певний прошарок, певний відсоток людей, які ніколи не забудуть цього, але, як завжди, буде таких дуже мало», – розповіла Олена Мозгова.
Олена Мозгова не впевнена, що українська аудиторія Потапа визначилась з тим, ходити на шоу репера, чи ні. За словами продюсерки, в її оточені ніхто ніколи не слухав подібну музику, тож стовідсотково відповісти артистці складно. А ось щодо вовчиць (так себе називають шанувальниці Олега Винника), то сумнівів в Мозгової не має – фанати підуть на його концерти.
«Вони дійсно чекають і вони підуть на концерт. І завжди є якась протестна аудиторія, яка завжди собі знайде якогось кумира», – підсумувала Мозгова.
Зазначимо, що Потап зустрів повномасштабну війну за кордоном (в Іспанії). Згодом він повернувся, аби допрацювати на телешоу Голос країни. В жовтні 2023 року виїхав з України та більше не повертався. Останнім часом активно гастролює світом переважно з російськомовним репертуаром.
Олег Винник виїхав до Берліна в перші дні повномасштабної війни. За словами його колишнього продюсера Олександра Горбенка, кордон артист перетнув 27 лютого 2022 року. Співак ховався «під пледом між сидіннями», бо боявся, що його помітять і не випустять з країни. На кінець цього року в Винника заплановані концерти містами Німеччини.
До цього він відіграв два концерти у Празі (Чехія). Інші його виступи (зокрема, в столиці Польщі, Варшаві), були скасовані через низький продаж квитків. Винник є одним з небагатьох колишніх топових артистів української естради, який тривалий час мовчав під час повномасштабної війни.
