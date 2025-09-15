Навіщо українцям Пугачова? Пост нардепа Княжицького викликав бурхливу суперечку

Княжицький: Пугачова може здаватися сміливою в межах своєї культури, але вона не є частиною українського простору

В Україні розгорілася дискусія навколо постаті Алли Пугачової. Народний депутат Микола Княжицький прокоментував резонанс навколо свіжого інтерв’ю російської співачки, заявивши, що для українців ця подія не повинна бути значущою. За його словами, дискусії навколо Пугачової свідчать про те, що частина суспільства все ще перебуває в полоні колоніальної свідомості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколу Княжицького.

Княжицький: «Пугачова – символ чужої традиції»

Микола Княжицький у своєму дописі нагадав: у радянські часи Львів жив українською музикою, навіть попри цензуру. Концерти Назарія Яремчука, «Ватри» чи Оксани Білозір збирали аншлаги, а найбільший успіх мав діаспорний хор, що зібрав понад 50 тисяч людей. Водночас у багатьох інших регіонах культовою фігурою була саме Пугачова. І хоча її талант та харизма виділялися серед сірої радянської естради, Княжицький наголосив: це була чужа культура.

«Після незалежності ми маємо відмовитися від колоніальної свідомості. Пугачова може виглядати сміливою в межах своєї культури, але вона не є частиною українського простору. Її інтерв’ю – не подія для України», – написав нардеп.

Щедрін: «Це була майстерна операція впливу»

Політтехнолог Ігор Щедрін побачив у гучному інтерв’ю Пугачової зовсім інший сенс. На його думку, це була майстерна наративна операція, яка відмовила сучасним кремлівським лідерам у спадку СРСР.

«Примадонна – останній з ідолів радянської епохи. Своїм інтерв’ю вона ніби сказала: цей спадок не ваш. І це стало ударом для режиму Путіна», – вважає Щедрін.

Він підкреслив, що сила Пугачової полягає не лише в її критиці війни та цензури, а й у самому факті, що їй «нічого не буде» за відверті висловлювання. У Росії це як сигнал: говорити проти влади – можна.

Соцмережі: від обурення до захоплення

Допис Княжицького викликав шквал емоцій у Facebook. Думки серед коментаторів розділилися, зокрема частина українців позитивно відгукується щодо інтерв'ю, інша ж частина критикує.

Оксана Хомич зазначила, що на її думку, «медійна сімейка» Гордеєвої та Пугачової робить хайп на війні в Україні, що є неприйнятним: «Вони ловлять хайп, а нічого, крім бізнесу, там немає. Ми чомусь реагуємо на інтерв’ю Пугачової так, ніби нічого не навчилися з історії», – написала Хомич.

У коментарях Оксана Брик зауважила, що не вважає за потрібне слухати думку Княжицького: «У кожного своя думка. Чого я маю дослухатися до якогось Княжицького? Та ж сама Пугачова в рази краща людина, ніж він», – наголосила вона.

Нагадаємо, музична виконавиця Алла Пугачова у майже чотиригодинному інтерв'ю розповіла, що особисто знала чеченського військового і політичного діяча Джохара Дудаєва. Російська співачка звернулась до його вдови, Алли Дудаєвої.