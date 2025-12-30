Forbes: Бейонсе стала п’ятою мільярдеркою серед музиканток

Бейонсе контролює майже всі аспекти своєї творчості через власну компанію

Американська співачка Бейонсе (Beyoncе) офіційно увійшла до клубу мільярдерів. Про це повідомляє журнал Forbes, пише «Главком». За даними видання, вона стала лише п’ятою музиканткою в історії, чий статок перевищив 1 млрд доларів, приєднавшись до таких зірок, як її чоловік Jay‑Z, Тейлор Свіфт, Ріанна та Брюс Спрінгстин.

За версією Forbes, ключовим фактором, що допоміг Бейонсе переступити позначку мільярда, став успіх її року, пов’язаного з кантрі‑альбомом Cowboy Carter та туром на його підтримку. Тур Cowboy Carter у 2025 році став найприбутковішим у кантрі‑музиці, зібравши понад 400 млн доларів від продажу квитків і ще близько 50 млн від мерчу.

До цього Бейонсе також мала значний успіх з Renaissance World Tour 2023 року, яка принесла їй близько 579 млн доларів.

Бейонсе контролює майже всі аспекти своєї творчості через власну компанію Parkwood Entertainment, яку заснувала у 2010 році. Компанія займається продюсуванням її альбомів, концертів і документальних фільмів, що дозволяє артистці отримувати більшу частину прибутку з власної роботи.

Окрім музики, частину статку Бейонсе забезпечили її бізнес‑проєкти: лінія засобів догляду за волоссям Cécred, бренд віскі SirDavis та інші комерційні угоди.

За даними Forbes, тепер у світі налічується кілька зірок музичної сцени зі статком понад мільярд доларів, але лише п’ять із них – музиканти, включно з Бейонсе.

