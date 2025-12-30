Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Forbes: Бейонсе стала п’ятою мільярдеркою серед музиканток

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Американська співачка Бейонсе (Beyoncе) офіційно увійшла до клубу мільярдерів
фото з відкритих джерел

Бейонсе контролює майже всі аспекти своєї творчості через власну компанію

Американська співачка Бейонсе (Beyoncе) офіційно увійшла до клубу мільярдерів. Про це повідомляє журнал Forbes, пише «Главком». За даними видання, вона стала лише п’ятою музиканткою в історії, чий статок перевищив 1 млрд доларів, приєднавшись до таких зірок, як її чоловік Jay‑Z, Тейлор Свіфт, Ріанна та Брюс Спрінгстин.

За версією Forbes, ключовим фактором, що допоміг Бейонсе переступити позначку мільярда, став успіх її року, пов’язаного з кантрі‑альбомом Cowboy Carter та туром на його підтримку. Тур Cowboy Carter у 2025 році став найприбутковішим у кантрі‑музиці, зібравши понад 400 млн доларів від продажу квитків і ще близько 50 млн від мерчу. 

До цього Бейонсе також мала значний успіх з Renaissance World Tour 2023 року, яка принесла їй близько 579 млн доларів.

Бейонсе контролює майже всі аспекти своєї творчості через власну компанію Parkwood Entertainment, яку заснувала у 2010 році. Компанія займається продюсуванням її альбомів, концертів і документальних фільмів, що дозволяє артистці отримувати більшу частину прибутку з власної роботи. 

Окрім музики, частину статку Бейонсе забезпечили її бізнес‑проєкти: лінія засобів догляду за волоссям Cécred, бренд віскі SirDavis та інші комерційні угоди.

За даними Forbes, тепер у світі налічується кілька зірок музичної сцени зі статком понад мільярд доларів, але лише п’ять із них – музиканти, включно з Бейонсе.

Нагадаємо, один із трьох співзасновників AI-стартапу Mercor 22-річний Брендан Фуді став наймолодшим self-made мільярдером у світі. Він кидає виклик стереотипам про «легковажність» покоління зумерів, заявляючи, що не брав вихідних протягом останніх трьох років.

Читайте також:

Теги: співачка Forbes Бейонсе

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля дитячого садочка доньки Наталії Могилевської стався приліт
Росіяни влучили поруч із дитсадком доньки Наталії Могилевської 
Вчора, 10:38
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $700 млрд
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $700 млрд
21 грудня, 07:21
Оля Полякова презентувала денс-поп трек «Жінка Сніжинка»
Оля Полякова випустила нову пісню «Жінка Сніжинка» до новорічних свят
19 грудня, 14:58
Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років
Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років
18 грудня, 16:45
Ірина Білик пообіцяла перекласти українською ще один свій хіт
Білик заінтригувала. Співачка готує українську версію легендарного новорічного хіта
15 грудня, 20:15
У списку було двоє померлих медійників
Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч
15 грудня, 18:38
У Мерайї зв'язок зі спортом тягнеться ще з 1990-х, коли вона зустрічалася з баскетболістом Дереком Джетером
Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади
15 грудня, 15:06
Sonya Kay та її чоловік Олег Петров із малюками
Племінниця Софії Ротару виписалася з пологового: милі фото
7 грудня, 15:15
Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення
Розлучення року в українському шоу-бізнесі: Тарас та Олена Тополі оголосили про «зважене рішення»
1 грудня, 10:20

Шоу-біз

Forbes: Бейонсе стала п’ятою мільярдеркою серед музиканток
Forbes: Бейонсе стала п’ятою мільярдеркою серед музиканток
На паркет «Танців з зірками» вперше вийшла ЛГБТ-пара (фото, відео)
На паркет «Танців з зірками» вперше вийшла ЛГБТ-пара (фото, відео)
Росіяни влучили поруч із дитсадком доньки Наталії Могилевської 
Росіяни влучили поруч із дитсадком доньки Наталії Могилевської 
Пішла з життя легенда французького кіно Бріжит Бардо
Пішла з життя легенда французького кіно Бріжит Бардо
Серіал «Дивні дива» вплинув на економіку США
Серіал «Дивні дива» вплинув на економіку США
Відомий співак набрав за рік 20 кг: що стало причиною
Відомий співак набрав за рік 20 кг: що стало причиною

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua