Пішла з життя легенда французького кіно Бріжит Бардо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
За свою кінокар'єру Бріжит знялася у 48 фільмах
фото: Bridgeman Images

Французька зірка померла у віці 91 року

Сьогодні, 28 грудня 2025 року, світ сколихнула звістка про смерть легендарної французької акторки, фотомоделі та співачки Бріжит Бардо. Видатній жінці, яка змінила уявлення про жіночність та красу у XX столітті, був 91 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le figaro.

Бріжит Бардо народилася 28 вересня 1934 року в Парижі. Її шлях до слави розпочався з балету, проте справжній потужний вибух популярності стався у 1956 році після виходу фільму Роже Вадіма «І Бог створив жінку». Образ розкутої та незалежної Жюльєт Деланд зробив Бардо світовим секс-символом та об’єктом захоплення мільйонів.

За свою кінокар'єру Бріжит знялася у 48 фільмах, співпрацюючи з видатними режисерами свого часу. Серед її знаковах робіт:

  • «Зневага»;
  • «Віва, Марія!»;
  • «Істина»;
  • «Бабетта йде на війну» (саме завдяки цьому фільму зачіска «бабетта» стала культовою).

У 1973 році, перебуваючи на піку слави, Бардо прийняла радикальне рішення – залишити акторську кар'єру. Вона заявила, що віддала свою молодість та красу людям, а тепер хоче віддати свою мудрість та серце тваринам.

Вона заснувала «Фонд Бріжит Бардо» для захисту тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Її потужний голос звучав у всьому світі: вона боролася проти полювання на тюленів, виступала проти носіння хутра та жорстокого поводження з домашніми улюбленцями.

Останні роки Бріжит Бардо провела у своїй резиденції «Ла Мадраг» у Сен-Тропе. Попри поважний вік та певні проблеми зі здоров’ям, вона залишалася активною у громадській діяльності. Лише восени 2025 року з’являлися повідомлення про її госпіталізацію, проте акторка до останнього зберігала силу духу та іронічне ставлення до життя.

Нагадаємо, пішов з життя легендарний британський співак та гітарист. Музикант найвідоміших хітів The Road to Hell та Driving Home for Christmas помер у віці 74 років. 

Теги: Франція кіно

