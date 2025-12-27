Головна Скотч Шоу-біз
Відомий співак набрав за рік 20 кг: що стало причиною

Вельбой зазначив, що нині його вага коливається в межах 80-85 кілограмів
Виконавець планує почати худнути після свят

 

Український співак Антон Вельбой, відомий під сценічним ім’ям Wellboy, розповів, що за останній рік набрав близько 20 кілограмів. Як інформує «Главком», про це артист заявив у проєкті «Наодинці з Гламуром».

За словами виконавця, торік його вага становила близько 65 кілограмів, однак згодом він почав стрімко гладшати. Wellboy пояснив, що однією з причин набору ваги став прийом антидепресантів.

«Ситуація, як ви можете побачити, плачевна. Набрав… А набрав чому, бо пив антидепресанти, а на них вага наганяється», – зізнався співак.

Крім того, артист додав, що певний час проживав разом із матір’ю, яка, за його словами, дуже смачно готує, що також вплинуло на зміну ваги.

Вельбой зазначив, що нині його вага коливається в межах 80-85 кілограмів. Водночас співак не планує найближчим часом обмежувати себе в їжі чи сідати на дієту.

«Востаннє було 85 кг. І я не планую зупинятися. Попереду Різдво, Новий рік, я готовий приймати їжу», – додав артист.

За словами Wellboy, до активного схуднення він все ж має намір повернутися, але вже після свят.

Як повідомлялось, рік тому Антон Вельбой у соцмережах заявив, що припиняє співпрацю з музичним лейблом та продюсерським центром Papa music. «Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти чи не будуть, чи будуть гарні кліпи чи ні, але будь-які зміни це на краще», – зазначив Вельбой.

Нагадаємо, раніше продюсером співака Wellboy був скандальний Юрій Бардаш, який після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. Антон Вельбой оголосив, що припиняє працювати з Бардашем так само через соцмережі.

