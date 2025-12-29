Головна Скотч Шоу-біз
Росіяни влучили поруч із дитсадком доньки Наталії Могилевської 

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Біля дитячого садочка доньки Наталії Могилевської стався приліт
фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

Співачка розповіла, як відреагувала на приліт біля дитсадку доньки

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася у соцмережах прикрою ситуацією. Біля дитячого садка її доньки стався приліт. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки.

За словами Наталії Могилевської, наслідки прильоту біля дитсадка викликали в неї сльози. Зокрема, через влучання було пошкоджено дитячий майданчик.

Співачка зауважила, що чергова атака Росії відбулася у вихідний 28 грудня, коли її доньки не було у дитячому садку. «Сьогодні прилетіло біля садочка моєї Соні. І завдяки тому, що сьогодні вихідний, її там не було. Зі сльозами на очах я дивлюсь на всіх відео на її дитячий майданчик», – поділилася артистка.

Свій допис співачка доповнила відеозаписом, де вона допомагає птаху, який заплутався у волосінні. «Світ часто перевіряє нас на міцність. Але навіть у найскладніші дні завжди є місце для надії. Там, де вона є – повертаються крила, надія і віра в те, що все буде добре!» – додала співачка.

Нагадаємо, що народна артистка України Наталя Могилевська відсвяткувала свій 50-річний ювілей двома масштабними концертами в Палаці «Україна». Під час виступу співачка не лише поділилася особистими історіями, але й представила публіці свою родину та висловила глибоку вдячність легендарному поету-пісняру Юрію Євгеновичу Рибчинському, якого вона називає другим батьком.

Раніше «Главком» писав про те, що під час святкування 50-річного ювілею співачки Наталі Могилевської у Палаці «Україна» серед глядачів було помічено її чоловіка Валентина. Хоча Могилевська тривалий час тримала його особу в таємниці, на ювілейних заходах він був присутній у залі, підтримуючи дружину. 

