Серіал «Дивні дива» вплинув на економіку США

фото з відкритих джерел

З 2016 року виробництво серіалу принесло американській економіці $1,4 млрд

За дев'ять років свого існування серіал «Дивні дива» (Stranger Things) став найуспішнішим проєктом в історії Netflix, встановивши абсолютний рекорд – 1,2 млрд переглядів. За цим показником він обійшов навіть такі хіти, як «Венздей» та «Гра в кальмара». Про це повідомляє Variety напередодні виходу фінального епізоду, пише «Главком».

Проєкт виявився не лише культурним, а й потужним фінансовим драйвером для США. З 2016 року виробництво серіалу:

  • принесло американській економіці $1,4 млрд;
  • створило понад 8 тис. робочих місць;
  • інвестувало $650 млн у розвиток штату Джорджія та $500 млн у Каліфорнію.

П'ятий сезон продемонстрував приголомшливу динаміку: лише за перші 25 днів він зібрав 102,6 млн переглядів. Очікується, що серіал очолить глобальні рейтинги стрімінгу в першому кварталі 2026 року.

Популярність серіалу безпосередньо вплинула на реальний сектор економіки. Зокрема, компанія Kellogg's зафіксувала різке зростання продажів вафель Eggo (улюбленої страви головної героїні): на 14% наприкінці 2017 року та майже на 10% на початку 2018-го.

Музичне відродження та тренди Spotify «Дивні дива» повернули в чарти класику 80-х. Завдяки серіалу:

  • пісня Кейт Буш «Running Up That Hill» потрапила до топ-10 США через 38 років після релізу;
  • хіт Metallica «Master of Puppets» вперше увійшов до британського топ-10;
  • на платформі Spotify прослуховування пісні Даяни Росс «Upside Down» серед молоді зросли на 1250%, а треку Tiffany «I Think We’re Alone Now» – на 880%.

Фінальний акорд історії глядачі побачать у новорічну ніч, 31 грудня. Netflix пішов на нетиповий крок: останню серію покажуть не лише на платформі, а й у великих кінотеатрах США та Канади.

Як відомо, режисер Тарас Томенко, який зняв «Будинок «Слово», поставить ще одне «Слово». Його проєкт – мегаамбітний. Зняти фільм за мотивами епосу «Слово про Ігорів похід», відомого зі шкільної програми під іншою, зросійщеною, назвою – «Слово о полку Ігоревім». 

Просити гроші на новий фільм у держави Томенко не збирається – розраховує знайти інвестиції самотужки. Для цього його команда випустила ролик, котрий, на думку авторів, має зацікавити потенційних спонсорів. Промо фільму створено за допомогою штучного інтелекту.

Теги: США рекорд серіал

