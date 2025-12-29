На паркет «Танців з зірками» вперше вийшла ЛГБТ-пара (фото, відео)

У номері «Танців з зірками» взяли участь ветерани та військові на протезах

28 грудня відбувся показ спеціального випуску шоу «Танці з зірками». На паркеті танцювального шоу вперше виступила ЛГБТ-пара. Перед камерами станцювали оборонець Азовсталі Олександр Деменко разом зі своїм партнером Артуром. Про це пише «Главком» із посиланням на допис чоловіка.

Цією новиною пара поділилася у соцмережах. «Перша ЛГБТ-пара на головному паркеті країни. Ви б знали як ми хвилювались, поки перебували на майданчику по 10 годин. Але воно того вартувало», – написав партнер Олександра Деменка.

На платформі Threads чоловік заявив, що його виступ з Олександром Деменко став «великим кроком для спільноти. Щодо цього висловився й сам Олександр Деменко. «Superhumans, ви неймовірні! Перші кроки зроблено. Далі – більше Дякую Володимиру Завадюку та 1+1 за цю можливість та кирку, якою лупаємо цю скалу!», – написав військовий.

Також невеликий коментар щодо виступу хлопців дав креативний продюсер шоу «Танців з зірками» Володимир Завадюк, якого згадав Деменко. «Це місія», – написав він коментарях дописом ветеран.

Олександр Деменко станцював у номері хореографині Олени Шоптенко Фото: Instagram/the_lil_problem

Олександр Деменко та його партнер Артур станцювали у номері хореографині Олени Шоптенко. Крім хлопців, у номері взяли участь й інші ветерани та військові на протезах: Іван Войнов та Соломія Войнова, Павло Товстик, Вʼячеслав Кутʼїн та Ганна Кутʼїна, Володимир Малихін, Олег Сливар. Метою спеціального випуску «Танці з зірками» був збір коштів, а прицільну евакуацію, щоб евакуйовувати військових з передової.

Спецномер Олени Шоптенко

