«Обеззброєна». Олена Тополя переклала українською один зі своїх найгучніших хітів (відео)
Тривалий час своєї кар'єри співачка виступала під псевдонімом Alyosha
Співачка Олена Тополя презентувала композицію «Обеззброєна». Це україномовна версія її хіта «Безоружная», реліз якого відбувся у 2014 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі артистки.
На відміну від російськомовної версії, композиція «Обеззброєна» записана не в музичному стилі поп, а в поп-рок. Окрім композиції, Олена Тополя презентувала відвертий відеокліп, в якому змінила декілька образів. Акцент 39-річна багатодітна виконавиця (виховує з чоловіком трьох дітей) зробила, зокрема, на зоні декольте. Режисером кліпу виступив Віктор Скуратовський.
«Це інтимна поп-рокова сповідь, де любов оголює найслабші місця й водночас дарує неймовірну силу. Пісня про крихкість довіри, про тривогу втратити і про неймовірну красу, яка народжується у миті повної відкритості», – прокоментувала прем'єру артистка.
Більшість користувачів соцмереж зазначили, що нова версія їм подобається більше за оригінальну. Однією з перших Олену Тополю підтримала співачка Victoria Niro.
- Одна з улюблених пісень. Чекала на її переклад.
- Мурахи, як і тоді від цієї пісні.
- Ух, Оленка, яка ж ви гаряча в цьому кліпі.
- Класна рокова версія.
Зазначимо, російськомовна пісня та кліп вийшли у 2014 році. Тоді ще Alyosha вперше у своїй кар'єрі оголилася для одного з кадрів. Організацією знімального процесу та підготовкою кліпу займалася компанія продюсера Олексія Потапенка (репера Потапа). Відео на російськомовну версію набрало понад 19 млн переглядів в YouTube.
Раніше «Главком» писав, чому на початку 2000-х виконавиця Ірина Білик почала співати російською.
Коментарі — 0