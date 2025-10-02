Головна Скотч Шоу-біз
«Обеззброєна». Олена Тополя переклала українською один зі своїх найгучніших хітів (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Олена Тополя змінила музичне звучання композиції
фото: Facebook/AlyoshaOfficial

Тривалий час своєї кар'єри співачка виступала під псевдонімом Alyosha

Співачка Олена Тополя презентувала композицію «Обеззброєна». Це україномовна версія її хіта «Безоружная», реліз якого відбувся у 2014 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі артистки.

На відміну від російськомовної версії, композиція «Обеззброєна» записана не в музичному стилі поп, а в поп-рок. Окрім композиції, Олена Тополя презентувала відвертий відеокліп, в якому змінила декілька образів. Акцент 39-річна багатодітна виконавиця (виховує з чоловіком трьох дітей) зробила, зокрема, на зоні декольте. Режисером кліпу виступив Віктор Скуратовський.

«Це інтимна поп-рокова сповідь, де любов оголює найслабші місця й водночас дарує неймовірну силу. Пісня про крихкість довіри, про тривогу втратити і про неймовірну красу, яка народжується у миті повної відкритості», – прокоментувала прем'єру артистка.

У новому кліпі Олена Тополя позувала у відвертих образах
У новому кліпі Олена Тополя позувала у відвертих образах
скриншоти: YouTube/olenatopolia

Більшість користувачів соцмереж зазначили, що нова версія їм подобається більше за оригінальну. Однією з перших Олену Тополю підтримала співачка Victoria Niro.

  • Одна з улюблених пісень. Чекала на її переклад.
  • Мурахи, як і тоді від цієї пісні.
  • Ух, Оленка, яка ж ви гаряча в цьому кліпі.
  • Класна рокова версія.
«Обеззброєна». Олена Тополя переклала українською один зі своїх найгучніших хітів (відео) фото 1
скриншот: YouTube/olenatopolia

Зазначимо, російськомовна пісня та кліп вийшли у 2014 році. Тоді ще Alyosha вперше у своїй кар'єрі оголилася для одного з кадрів. Організацією знімального процесу та підготовкою кліпу займалася компанія продюсера Олексія Потапенка (репера Потапа). Відео на російськомовну версію набрало понад 19 млн переглядів в YouTube.

Раніше «Главком» писав, чому на початку 2000-х виконавиця Ірина Білик почала співати російською.

Читайте також:

Теги: музика співачка пісня Alyosha кліп

Шоу-біз

