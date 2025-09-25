Олег Винник повернувся до російськомовних пісень. Головна «вовчиця» підтримала співака (відео)

Музичний виконавець, слідом за Настею Каменських, обурив багатьох українських користувачів соцмереж

Співак Олег Винник опублікував коротке відео, в якому він відкриває рота під свій російськомовний хіт «Ніно». Далеко не всім землякам 52-річного співака сподобалось його повернення до старого репертуару. Але очільниця фан-клубу Винника встала на його захист. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співака.

Винник активно готується до свого концертного туру містами Європи (переважно Німеччини), який стартує 2 грудня. Співак публікує різний контент у своєму TikTok, аби стимулювати продаж квитків. Це єдина соцмережа, якою він користується.

У новому ролику, який лише за добу набрав понад мільйон переглядів, Винник заспівав свою композицію Ніно. Її, скоріш за все, перекладати на українську він не збирається. Публікацію Винник присвятив своїй дружині, співачці та своїй беквокалістці Таюне.

«Кожен крок – легший, коли поруч є та, що тримає тебе серцем. Ідемо обоє, а Таюне ще й знімає. І в цій простій миті – любов, тепло і справжнє життя», – написав Винник.

Відео залетіло в мережі. Окрім 1 млн 200 тис. переглядів на момент написання новини, під роликом понад півтори тисячі коментарів. В деяких повідомленнях Винника захейтили через російську мову. З подібним, до речі, нещодавно стикнулась і співачка NK (Настя Каменських). На концертах у США вона виконала свої російськомовні хіти, які глядачі не чули наживо багато років.

А вивчити мову так і не зміг.

Продовжувати поширювати російськомовні пісні - це занадто. Ви ж самі і інтерв'ю говорили, що не будете більше співати російською, а тепер що? Дуже прикро, що ви не тримаєте слово.

А українською мовою перекласти слабо? Олеженька – громадянин Німеччини.

Деякі користувачі соцмереж помітили – більшість коментарів позитивні. Вони припустили, що неприємні повідомлення видаляють вовчиці. Так себе називають шанувальниці Винника. Очільниця найбільшого фан-клубу артиста Валерія Барон прокоментувала хейт в бік свого улюбленого виконавця.

«Один мільйон переглядів «Ніно», яка мотивує до занять спортом (і це за добу). І два мільйони переглядів хіта про «Наречену» німецькою мовою! І поки хтось сперечається, шукає приводи для хейту і т.д., люди роблять що? Вірно: слухають і захоплюються творчістю артиста! Браво наш маестро. Твої люди з тобою», – зазначила Валерія Барон.

Раніше «Главком» розповідав, що гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення. Водночас санкції зіпсували життя зрадниць Ані Лорак та Таїсії Повалій.