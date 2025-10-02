«Відпустили всі гріхи». Вдова Поклада поставила крапку в історії з порушенням авторських прав Тонею Матвієнко

Світлана Поклад: «Раптом Тоня вирішила, що мамина спадщина передається їй. Ні, не передається…»

Євген Рибчинський стверджує, що співачка Тоня Матвієнко виконує пісні, написані для її мами, Ніни Матвієнко, без офіційного дозволу від авторів чи правовласників. Одна з композицій, яку Євген назвав – «Ой, летіли дикі гуси», музику до якої написав Ігор Поклад. В ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» вдова легендарного композитора Світлана Поклад розповіла, чи планує подавати позов до суду на Тоню Матвієнко.

Раніше Рибчинський попередив, що Тоня може «опинитися в небезпеці» юридично. Мовляв, дружина покійного композитора Ігоря Поклада (пішов з життя в липня цього року), Світлана Поклад, яка є спадкоємицею авторських прав, має всі підстави подати до суду через таке «безкоштовне» використання творів. Втім, у вдови композитора таких планів не має.

«Та ні, не йшлося ні про який суд. То Євген трошки Тоню полякав… Cуд міг бути, якби Тоня сама подала на нас позов – тоді ми зустрілися б в суді. Точніше, не «ми» і не я особисто, а юристи з агенції. Але я ж кажу: їй достатньо було б лише попросити… І тоді до жодного суду справа б не дійшла… А ми з Рибчинськими поговорили і вже відпустили Тоні ті гріхи, які були. Заради пам’яті Ніни вирішили не роздувати цей скандал. До речі, я теж не хотіла, щоб так все сталося», – розповіла «Главкому» Світлана Поклад.

Вдова композитора стверджує, що в неї був абсолютно інший алгоритм дій, який розробила з агентством з авторського права. В планах була зустріч в офісі з Тонею Матвієнко та відверта розмова віч-на-віч. «Але все вийшло не так, все вийшло надто емоційно… Хоча завжди треба приходити до згоди, завжди», – зазначила Світлана Поклад.

Світлана Поклад зазначила, що спадщина Ніни Митрофанівни Матвієнко (померла в жовтні 2023 року) не передається Тоні. Вдова Ігоря Поклада впевнена, що якби виконавиця зв'язалась з композитором, то і проблем би не було.

«Ти просто подзвони і скажи: «Ігорю Дмитровичу, можна мені мамині пісні виконувати?». І він би сказав: «Звичайно!», бо 99% своїх творів він передавав на безоплатній основі. Але коли людина переступає певну межу, коли не приходить навіть прощатися, не висловлюю співчуття… Не можна так чинити, не по-людськи це», – підсумувала Поклад.

Ігор Поклад написав музику на такі хіти, як «Зелен-клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Дикі гуси» та інші. Композитор працював також над десятками мюзиклів, оперет, а також до кіно та мультфільмів. У творчому доробку композитора Ігоря Поклада понад 150 пісень. В 1997-му композитор став народним артистом України, 2021-го – Героєм України, а у 2024-му – Національною легендою України.

Ігор та Світлана Поклад були разом 35 років фото: Facebook/mykhajlo.masliy

