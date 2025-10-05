Оля Полякова показала нові фото молодшої доньки, якій виповнилось 14 років

Співачка звернулась до Аліси, яка згідно з законодавством вже має отримати паспорт України

Виконавиця Оля Полякова публічно привітала свою молодшу доньку Алісу з днем народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

Полякова розповіла, що Алісі ще з самого її дитинства було неможливо нав’язати іншу думку. Співачка наголосила, що дівчина сама обирала іграшки, а пізніше – одяг, взуття. Зараз, запевнила артистка, Аліса сама обирає свій шлях, мрії та майбутню професію.

«Ти вже майже доросла, і я не перестаю дивуватися, якою самостійною, незламною, наполегливою та цілеспрямованою дівчиною ти виросла. З тобою я переконалася: дітей не можна «виховати» за якимось сценарієм, адже вони народжуються вже з власним характером і внутрішнім світлом», – написала Оля Полякова.

Зворушливу публікацію співачка доповнила новими фотографіями Аліси. На них видно, як за останні роки вона підросла. Молодша донька Олі Полякової вже експериментує зі стилем і одягає сукні, в яких раніше її майже не можливо було побачити. Також Аліса має досвід фарбування волосся.

Нові фото Аліси Полякової фото: Instagram/polyakovamusic

Однією з перших Алісу в коментарях привітала близька подруга Олі Полякової, телеведуча Маша Єфросиніна. «Розквітає наша сувора принцеса. З днем народження твоєї квітки, королево», – написала вона. За перші години публікація набрала понад 30 тис. лайків. Їх поставили і деякі представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, виконавці Kola, Олександр Пономарьов, телеведучі Катерина Осадча, Слава Дьомін та інші.

Старша сестра Аліси, 20-річна Маша Полякова також поставила лайк. Але публічно у своїх соцмережах привітання не залишила. Чоловіком Олі Полякової є підприємець Вадим Буряковський. Подружжя разом із початку 2000-х.

