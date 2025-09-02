Оля Полякова публічно принизила зірку «Ліги Сміху». Співачці закидають ксенофобію

На неприємну ситуацію відреагував продюсер музичної виконавиці, Михайло Ясинський

Співачка Оля Полякова взяла участь в зйомках нових випусків проєкту «Ліга Сміху». За словами глядачів, під час запису артистка некоректно зверталась до коміка, співака Івана Люлєнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал «Музвар».

Співачка неодноразово акцентувала увагу на зовнішності Івана. Зокрема, під час номера «Мауглі» коментувала виступ фразою «знала, що у Люлєнова батьки не люди» та підкреслювала його молдавське походження. Подібні висловлювання викликали хвилю обурення серед глядачів і в соцмережах.

«Серед фраз, які пролунали під час зйомок, глядачі цитують:«Поверніть його назад в молдавський дєтдом», «що за тренер з ОЛХ», а також грубе «ти г***о, як людина». За кулісами напруження було ще більше. Свідки стверджують, що лунали погрози на кшталт: «П***а цьому Люлєнову». На одному з записаних глядачами відео чутно, як Оля Полякова шукає охочих поїхати в «Молдавію» (правильно – Молдова), і каже, що у неї є «посилка»», – повідомив «Музвар».

Комік, співак Іван Люлєнов відреагував на інформацію про конфлікт зі співачкою, яка є однією з тренерів проєкту упродовж багатьох років.

«Я не буду заперечувати, всі чули ці фрази і бачили агресію в мою сторону. Можу сказати що для мене це образливо. Були різні жарти, але коли люди це роблять з любов'ю до тебе і дійсно смішно я навпаки сміюсь і жодного разу не ображався. А тут просто якась неприязнь до мене. В Україні проживає велика кількість іноземців, які вивчили мову, живуть тут, працюють і допомагають ЗСУ. Я не вважаю доречним бути ксенофобом у сучасній Україні, яка прагне бути сильною та незалежною. Сьогодні час об’єднуватися, а не влаштовувати сварки, адже ми добре знаємо, хто наш справжній ворог, і це не ми самі», – заявив Іван Люлєнов.

Іван Люлєнов не став мовчати фото: Facebook/ivan.liulenov

На відміну від Олі Полякової, на конфлікт відреагував продюсер співачки Михайло Ясинський.

«Наскільки пам'ятаю батли між членами журі є частиною шоу, а зміст жартів залежить від багатьох контекстів в яких треба розбиратися. Проте наразі не бачу в цьому необхідності, довіряю команді проєкту, яка запевнила, що все ок», – зауважив він.

Зазначимо, що ксенофобія – це упереджене ставлення, страх або ворожість до людей іншої національності, культури чи релігії. Вона часто проявляється у формі стереотипів, дискримінації або агресивних дій. Такі настрої часто породжують конфлікти та нетерпимість.

Раніше «Главком» розповідав, співачка Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору. Водночас репер Потап зробив гучну заяву щодо своїх українських шанувальників.