«Повела мене в заборонені зони». Напівроздягнена Єфросиніна звернулась до Полякової (фото)

Зіркові подруги не вперше публічно підтримують одна одну
фото: Instagram//mashaefrosinina

Телеведуча, інтерв'юєрка Маша Єфросиніна опублікувала відверті фото з зі співачкою Олею Поляковою

Маша Єфросиніна показала бекстейдж зйомок кліпу на сингл «Вкрала» своєї подруги, музичної виконавиці Олі Полякової. Телеведуча оприлюднила світлини, на яких вона зі співачкою напівроздягнуті позують перед камерою. Також Єфросиніна присвятила відвертий пост Поляковій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Єфросиніної

«Ця жінка навчила мене тому, чому не навчив досвід життя, пристрасні стосунки, випробування та книги. Вона повела мене в заборонені зони моїх внутрішніх аксіом і допомогла зруйнувати їх, щоб вільніше дихати. Їй вдалося змінити фокус моїх поглядів на людські прояви. Вона навчила мене легкості та спонтанності. Вона переконала мене, що чесність цінніша за ідеальність», – відверто написала Маша Єфросиніна про Олю Полякову.

«Повела мене в заборонені зони». Напівроздягнена Єфросиніна звернулась до Полякової (фото) фото 1
фото: Instagram//mashaefrosinina

За словами Єфросиніної, зміни вона усвідомила лише в момент, коли Оля Полякова подзвонила та запропонувала знятися у відвертому кліпі. Телеведуча довго не вагалася.

«Я вислухала ідею і миттєво сказана «так». Мені, нарешті, було не страшно просто віддатися куражу. Оля знала, що я готова – ми пройшли тур (проєкту «Дорослі дівчата». – «Главком») і багато всього, що залишиться лише нам двом. Це справжній акт її любові до мене, наших змін, завдяки одна одній. І нашій неймовірно зрілій глибокій жіночій дружбі. Я тобі вдячна за всі мої емоції. Люблю тебе», – підсумувала Єфросиніна.

«Повела мене в заборонені зони». Напівроздягнена Єфросиніна звернулась до Полякової (фото) фото 2
фото: Instagram//mashaefrosinina

Оля Полякова майже одразу відповіла на публікацію, яка менш ніж за добу в Instagram Єфросиніної набрала під 100 тис. лайків. «Моя любов. Дякую тобі за все, за довіру, за наші душевні розмови, підтримку, і круті проєкти про які всі скоро взнають! Підстрибую від щастя», – наголосила Оля Полякова. Коментар під дописом Єфросиніної залишила і переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала. «Ви як Барбі!!! Ідеальні», – написала вона.

Щодо кліпу на пісню «Вкрала», то на платформі YouTube він вже має понад 250 тис. переглядів та посідає шосте місце в категорії «У тренді». В музичному відео Полякова разом із Єфросиніною показують, як важливо часом вирватися з круговерті роботи й нескінченних справ, аби прожити момент «на повну». І не потрібно чекати на особливий привід – саме життя вже є святом, якщо розділити його з подругою.

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Тіна Кароль показала 16-річного сина в різних образах. Водночас ексбойфренд музичної виконавиці, акторки Аліни Гросу влаштував їй сюрприз у гримерці.

