До Дня Армійської авіації ЗСУ презентовано потужну пісню (відео)

Український музикант віддав данину поваги армійській авіації новою піснею, що надихає та підтримує бойовий дух захисників на фронті

3 липня 2025 року український музикант Pat Seventhproof за підтримки платформи Культурні сили презентував нову пісню. Прем'єра присвячена Дню Армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реліз артиста.

Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ є ключовим та мобільним родом військ, який забезпечує авіаційну підтримку бойових підрозділів. За допомогою ударних гелікоптерів Мі-24 здійснюється вогнева підтримка, знищення техніки та живої сили ворога, а багатоцільові Мі-8 використовують для транспортних операцій і розвідки. У повномасштабній війні армійська авіація є незамінним інструментом для ЗСУ, підвищуючи оперативну міць на фронті.

Текст пісні «Армійська авіація» написав чинний військовослужбовець та учасник платформи Культурні сили Мирослав Кувалдін. Аранжування, зведення та мастеринг здійснив Олег Федосов, а виконавцем став Pat Seventhproof.

«Мені було дуже цікаво й важливо взяти участь у запису цієї пісні. Бо в ній закладені не лише хороші слова. Вона також має надзвичайну енергію рок-н-ролу. Ця музика може звучати не лише для армійської авіації, але й для всіх інших родів військ. Я сподіваюся, що пісня буде наповнювати військових силою, піднімати настрій та підтримувати бойовий дух. А це і є головною задачею і сенсом, який ми вкладали в цю пісню при запису», – наголосив виконавець.

Pat Seventhproof (справжнє ім’я Пет Севенспруф) займається музикою з дитинства, виступає на сцені з 2000 року. Грав у рок-групах, писав музику і тексти, гастролював Україною, а з початком повномасштабної війни виступав із концертами для військових та займався волонтерською діяльністю. У 2024 році він приєднався до батальйону безпілотних систем.

Раніше «Главком» повідомляв, що 3 липня Україна вперше відзначає День авіації Сухопутних військ. Свято встановлено згідно з указом президента України Володимира Зеленського від 8 січня 2025 року.

До слова «Главком» інформував, що, починаючи з 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10 лютого 2011 року – День зенітних ракетних військ Повітряних сил України.