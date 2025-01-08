Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
Згідно з указом президента, свято щорічно відзначатиметься 3 липня
фото з відкритих джерел

Свято має на меті вшанувати мужність та героїзм воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України. Про це йдеться в указі №17/2025.

Указ президента передбачає відзначати День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ щорічно 3 липня.

Як зазначається, рішення було ухвалене «з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 5 лютого Днем Державної спеціальної служби транспорту. Державна спеціальна служба транспорту – це спеціалізований державний орган України, який забезпечує безпеку та функціонування транспортної інфраструктури, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, війни або інших криз.

Раніше Зеленський підписав указ №883/2024 про запровадження нового державного свята – Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

До слова, командувач Сухопутних військ розповів про ухвалені рішення після скандалу зі 155-ю бригадою. За його словами формування та озброєння «з нуля» 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська» спільно з іноземною країною відбувалося вперше і всього за кілька місяців.

Натомість більшість системних недоліків, допущених Сухопутними військами, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади проаналізовані, їм надана оцінка, по окремих питаннях вже реалізуються рішення.

Читайте також:

Теги: війна авіація ЗСУ військові свята Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Байден спілкується зі своїм радником з національної безпеки Джейком Салліваном під час круглого столу в жовтні 2023 року
Байден готує удар по ядерних об'єктах Ірану? Секретні деталі зустрічі у Білому домі
3 сiчня, 10:50
Колишній президент США, лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер, помер у своєму будинку у штаті Мериленд у віці 100 років
Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джиммі Картера
30 грудня, 2024, 06:57
Підземна школа в Запорізькій області
Стало відомо, скільки підземних шкіл і профтехів буде збудовано в Україні
27 грудня, 2024, 17:39
За документами загиблі рсійські військовослужбовці вважаються зниклими
Росіяни не забирають тіла своїх загиблих на півдні Херсонщини – «Атеш»
26 грудня, 2024, 04:42
Голуба миру для Папи Римського передали через кардинала Конрада Краєвського, який відвідав костел 24 грудня
Папі Римському передали голуба миру з уламків скла пошкодженого РФ костелу у Києві
24 грудня, 2024, 22:19
Марина Хонда наголосила, що бракує фахівців для психологічної реабілітації військових
«До психолога не піду». Заступниця Кличка розповіла, які проблеми виникають з реабілітацією ветеранів
17 грудня, 2024, 04:20
Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми
Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми
12 грудня, 2024, 14:09
Зруйнована церква в селі Богородичне Донецької області 4 січня 2023 року
Зеленський назвав кількість зруйнованих росіянами церков
11 грудня, 2024, 21:05
Режим Асада знущався із громадян у катівнях, зазначив Зеленський
Режим Асада протягом багатьох років катував громадян у вʼязницях: реакція Зеленського
10 грудня, 2024, 15:50

Події в Україні

Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
Росія відмовилася ремонтувати свої кораблі у Криму
Росія відмовилася ремонтувати свої кораблі у Криму
Скандал зі 155-ю бригадою: командувач Сухопутних військ розповів про ухвалені рішення
Скандал зі 155-ю бригадою: командувач Сухопутних військ розповів про ухвалені рішення
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
Втрати ворога станом на 8 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
37K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
21K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
14K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua