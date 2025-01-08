Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

Свято має на меті вшанувати мужність та героїзм воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України. Про це йдеться в указі №17/2025.

Указ президента передбачає відзначати День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ щорічно 3 липня.

Як зазначається, рішення було ухвалене «з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 5 лютого Днем Державної спеціальної служби транспорту. Державна спеціальна служба транспорту – це спеціалізований державний орган України, який забезпечує безпеку та функціонування транспортної інфраструктури, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, війни або інших криз.

Раніше Зеленський підписав указ №883/2024 про запровадження нового державного свята – Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

До слова, командувач Сухопутних військ розповів про ухвалені рішення після скандалу зі 155-ю бригадою. За його словами формування та озброєння «з нуля» 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська» спільно з іноземною країною відбувалося вперше і всього за кілька місяців.

Натомість більшість системних недоліків, допущених Сухопутними військами, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади проаналізовані, їм надана оцінка, по окремих питаннях вже реалізуються рішення.