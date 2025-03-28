Рок-музикант презентував щемкий кліп, присвячений дружинам загиблих українських бійців

Саша Чемеров написав пісню «Місто наречених» ще рік тому і врещті-решт вирішив виконати її сам

До зйомок долучилася відома громадська діячка

Платформа «Культурні сили» презентувала відеокліп на пісню фронтмена гуртів «Димна суміш» та The Gitas Саші Чемерова «Місто наречених». Робота присвячена українським жінкам, які втратили своїх коханих через війну з РФ. Про це повідомляє «Главком».

Як розповів Саша Чемеров, пісню він написав ще рік тому, але ніхто з виконавців, яким було запропоновано її заспівати, не наважився підступитися до матеріалу через серйозність теми. Зрештою він вирішив виконати її сам. Ключовими темами твору є біль від втрати і водночас надія: «Цією піснею я хочу … нагадати про любов, яка має продовження в нащадках, у теплих спогадах; а також про цінності та сенси, що залишають по собі українські захисники, отримавши вічне життя», – сказав Чемеров.

У відеокліпі знялася Таті Сонце (Тетяна Мельник) – акторка, поетка, громадська діячка, дружина загиблого героя. На її думку, дуже важливо піднімати тему проживання втрати під час війни.

«Такі кліпи, як зняли ми, важливі і для родин, що проживають горе – для того, щоб вони знали, що їх не забули, і для тих, хто далекий від війни – для того, щоб нагадати про важливість підтримки родин загиблих воїнів», – зауважила Тетяна Мельник.

У записі пісні «Місто наречених» також взяли участь джазовий музикант Усейн Бекіров і Ансамбль пісні і танцю ЗСУ.

Також «Главком» повідомляв, що один з учасників постпанк-гурту «ДК Енергетик» був мобілізований якраз напередодні виступу колективу у Львові. Тому концерт було перенесено.

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