Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Рок-музикант презентував щемкий кліп, присвячений дружинам загиблих українських бійців

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Саша Чемеров написав пісню «Місто наречених» ще рік тому і врещті-решт вирішив виконати її сам
фото: Українське радіо

До зйомок долучилася відома громадська діячка

Платформа «Культурні сили» презентувала відеокліп на пісню фронтмена гуртів «Димна суміш» та The Gitas Саші Чемерова «Місто наречених». Робота присвячена українським жінкам, які втратили своїх коханих через війну з РФ. Про це повідомляє «Главком».

Як розповів Саша Чемеров, пісню він написав ще рік тому, але ніхто з виконавців, яким було запропоновано її заспівати, не наважився підступитися до матеріалу через серйозність теми. Зрештою він вирішив виконати її сам. Ключовими темами твору є біль від втрати і водночас надія: «Цією піснею я хочу … нагадати про любов, яка має продовження в нащадках, у теплих спогадах; а також про цінності та сенси, що залишають по собі українські захисники, отримавши вічне життя», – сказав Чемеров. 

У відеокліпі знялася Таті Сонце (Тетяна Мельник) – акторка, поетка, громадська діячка, дружина загиблого героя. На її думку, дуже важливо піднімати тему проживання втрати під час війни.

«Такі кліпи, як зняли ми, важливі і для родин, що проживають горе – для того, щоб вони знали, що їх не забули, і для тих, хто далекий від війни – для того, щоб нагадати про важливість підтримки родин загиблих воїнів», – зауважила Тетяна Мельник.

У записі пісні «Місто наречених» також взяли участь джазовий музикант Усейн Бекіров і Ансамбль пісні і танцю ЗСУ.

Також «Главком» повідомляв, що один з учасників постпанк-гурту «ДК Енергетик» був мобілізований якраз напередодні виступу колективу у Львові. Тому концерт було перенесено.

Раніше стало відомо, що український співак Макс Барських представив перший сингл із нового англомовного альбому Stomach Butterfly. Однойменний кліп зрежисерував Алан Бадоєв.

Читайте також:

Теги: відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну
Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео)
2 березня, 00:18
Сирський: Із кожною ротою, з військовослужбовцями, я зустрівся особисто. У нас не було так багато військ
«Вважали, що це незаконно». Сирський пригадав, як переконував бійців наступати на Курщині
1 березня, 19:09
Польський депутат Пшемислав Чарнек та посол України в Польщі влаштували суперечку в Х
Посол України дорікнув польському політику за слова, що Зеленський «був як дурень» у США
3 березня, 13:28
Після переходу за посиланням шахраї отримують доступ до всіх даних користувача, включно з паролями
У Telegram поширюється вірус, який краде дані користувачів. Деталі від ЦПД
7 березня, 14:34
Через віддаленість протипожежного водопостачання рятувальникам довелось організовувати прокладання додатковий магістральних ліній та перекачування води
У Деснянському районі столиці вночі горів склад (фото, відео)
13 березня, 10:51
Марі Краймбрері та Давид Манукян одружилися
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
16 березня, 18:23
Відомо про п'ятьох постраждалих
РФ атакувала Херсон, є загиблий та постраждалі
14 березня, 23:35
Трамп: Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі, це була не проста ситуація
Трамп прокоментував суперечку із Зеленським у Білому домі
18 березня, 08:22
Трибуна Київради заблокована фракцією «ЄС», як і минулого разу
Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Київради
13 березня, 12:44

Шоу-біз

Рок-музикант презентував щемкий кліп, присвячений дружинам загиблих українських бійців
Рок-музикант презентував щемкий кліп, присвячений дружинам загиблих українських бійців
Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками
Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками
Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна
Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна
Прокуратура вимагає півтора року тюрми для Депардьє у справі про домагання
Прокуратура вимагає півтора року тюрми для Депардьє у справі про домагання
Світлана Білоножко зворушливо привітала онучку з днем народження
Світлана Білоножко зворушливо привітала онучку з днем народження
Мобілізовано учасника гурту, що брав участь у Нацвідборі на Євробачення
Мобілізовано учасника гурту, що брав участь у Нацвідборі на Євробачення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
43K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
8039
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
7402
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
4608
Прогноз магнітних бур на 28-31 березня: якою буде сонячна активність

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua