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Протести через імміграційну політику Трампа охопили Нью-Йорк

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Протести через імміграційну політику Трампа охопили Нью-Йорк
Масові протести тривають у США
фото: соціальні мережі

Сотні протестувальників пройшли маршем у Нью-Йорку проти імміграційної політики Трампа

У центрі Манхеттена, біля Trump Tower та 26 Federal Plaza, зібралися сотні людей з гаслами на знак солідарності з демонстрантами в Лос-Анджелесі. Учасники вимагали припинити депортації та закликали до ліквідації ICE. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Демонстранти зібралися біля двох федеральних будівель, де розташовані імміграційні суди, та розпочали марш під посиленою присутністю поліції.

Деякі протестувальники тримали плакати з написами «ICE геть з Нью-Йорка», а інші скандували: «Чому ви в спорядженні для боротьби з масовими заворушеннями? Я не бачу тут жодних заворушень».

Демонстранти зібралися біля двох федеральних будівель, де розташовані імміграційні суди
Демонстранти зібралися біля двох федеральних будівель, де розташовані імміграційні суди
фото: соціальні мережі

Поліція Нью-Йорка повідомила, що кількох людей було взято під варту.

До слова, президент США Дональд Трамп під час виступу на військовій базі сказав: «Ми не дозволимо, щоб американське місто було завойоване іноземним ворогом. Саме так – ворогом. Це не протест – це агресія».

Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили. «Ми звільнимо Лос-Анджелес, зробимо його знову вільним, чистим і безпечним», – додав він.

Як стало відомо, мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. Гроші підуть на проїзд, житло та харчування військових.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів, до вечора 7 червня під вартою за звинуваченням у порушенні міграційного законодавства опинилися щонайменше 44 особи. У відповідь на дії правоохоронних органів у місті почалися демонстрації та заворушення.

Згодом президент США наказав направити туди підрозділи Національної гвардії. Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2 тис. військовослужбовців.

Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

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Теги: Дональд Трамп протест військові США

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