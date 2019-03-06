Перед смертью солист The Prodigy умолял жену вернуться



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Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт перед смертью умолял жену вернуться

После расставания с супругой Маюми Кай певец впал в депрессию. Об этом рассказали друзья артиста, пишет издание The Sun.

«Кит всегда надеялся, что они смогут восстановить отношения, он звонил ей много раз по телефону и умолял ее. Но она не передумала и настояла на том, чтобы они продали дом», - рассказал изданию один из друзей Флинта.

Кит и Маюми были женаты на протяжении 13 лет. После ссоры Флинт выставил на продажу загородный особняк в графстве Эссекс и вновь пристрастился к наркотикам. Однако, за несколько дней до смерти солист The Prodigy участвовал в кроссе на 5 километров, где показал отличный результат – 21 минуту 22 секунды.

В одном из интервью Кит заявлял, что убьет себя «когда все это закончится».Тогда фанаты группы не восприняли громкое заявление артиста, считая его частью эпатажного образа.

49-летнего солиста The Prodigy нашли мертвым в его доме утром 4 марта. Участники группы подтвердили, что это было самоубийство.

Стоит отметить, что сегодня участники группы отменили все запланированные концерты, в том числе отменено выступление в Киеве.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине