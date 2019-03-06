  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Перед смертью солист The Prodigy умолял жену вернуться

    • Розсилка
    The Prodigy - Перед смертью солист The Prodigy умолял жену вернуться
    The Prodigy
    styleinsider.com.ua

    Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт перед смертью умолял жену вернуться

    После расставания с супругой Маюми Кай певец впал в депрессию. Об этом рассказали друзья артиста, пишет издание The Sun

    «Кит всегда надеялся, что они смогут восстановить отношения, он звонил ей много раз по телефону и умолял ее. Но она не передумала и настояла на том, чтобы они продали дом», - рассказал изданию один из друзей Флинта. 

    Кит и Маюми были женаты на протяжении 13 лет. После ссоры Флинт выставил на продажу загородный особняк в графстве Эссекс и вновь пристрастился к наркотикам. Однако, за несколько дней до смерти солист The Prodigy участвовал в кроссе на 5 километров, где показал отличный результат – 21 минуту 22 секунды.

    В одном из интервью Кит заявлял, что убьет себя «когда все это закончится».Тогда фанаты группы не восприняли громкое заявление артиста, считая его частью эпатажного образа.

    49-летнего солиста The Prodigy нашли мертвым в его доме утром 4 марта. Участники группы подтвердили, что это было самоубийство.

    Стоит отметить, что сегодня участники группы отменили все запланированные концерты, в том числе отменено выступление в Киеве.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

    Читайте також
    артист шоу-бизнес музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ