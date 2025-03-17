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Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського
Прем’єр Моді висловився щодо війни в Україні
скрін із відео Lex Fridman podcast

Прем’єр-міністр Нарендра Моді в своєму інтерв’ю із подкастером Лексом Фрідманом пояснив, що він скаже президентам України та Росії

Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав українського лідера Володимира Зеленського до прямих переговорів із країною-агресоркою Росією. Прем'єр-міністр повторив, що трирічна війна в Україні припиниться, лише якщо обидві країни сядуть за стіл переговорів.

«Україна може вести незліченні дискусії зі своїми союзниками, але це не дасть жодних результатів. Номість у дискусіях мають брати участь обидві сторони», – заявив глава Індії в інтерв'ю блогеру Лексу Фрідману. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю опубліковане в соцмережі Х.

«У мене близькі стосунки як з Росією, так і з Україною. Я можу сісти поряд з президентом Путіним і сказати, що зараз не час для війни. І я також можу по-дружньому сказати президенту Зеленському, що, брате, незалежно від того, скільки людей у ​​світі підтримують тебе, рішення на полі бою ніколи не буде. Рішення настане лише тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів. Україна може вести незліченні дискусії зі своїми союзниками, але це не дасть жодних результатів», – зазначив Моді.

Водночас прем’єр-міністр Моді, який відвідав Україну та Росію минулого року, сказав: «Спочатку знайти мир було складно, але тепер поточна ситуація відкриває можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною та Росією. Рішення буде досягнуто лише тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів». 

Раніше стало відомо, що місце проведення публічного заходу за участю прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді у штаті Гуджарат у Міжнародний жіночий день вперше охороняли поліцейські загони та служби безпеки, що складаються виключно із жінок. 

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Теги: Індія соцмережі відео Україна війна міністр

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