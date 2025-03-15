Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп отримав мікрофоном по обличчю

Андрій Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
Під час спілкування з журналістами президенту США надто близько підсунули мікрофон
фото: скріншот відео

Дональд Трамп давав відповіді на запитання журналістів, зокрема на тему Гази

Під час нещодавньої прес-конференції Дональда Трампа стався курйозний випадок. Про це пише «Главком» з посиланням на відео у соцмережах.

Дональд Трамп давав відповіді на запитання журналістів, зокрема на тему Гази. В один з моментів мікрофон прицільно вдарив по обличчю президента США та викликав незручну паузу. Трамп майже не зреагував на такий курйоз та продовжив прес-конференцію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 17 березня, буде більше інформації щодо припинення вогню в Україні. Трамп зазначив, що США вже досягли домовленості з Україною та ведуть переговори з Росією. За словами американського президента, поки що все йде добре, але остаточна ситуація проясниться 17 березня.

Також президент США Дональд Трамп пояснив свою передвиборчу обіцянку вирішити повномасштабне вторгнення Росії в Україну «за 24 години». «Ну, я був дещо саркастичний (в іншому перекладі: «Я жартував» – «Главком»), коли це говорив. Я б не завершив».

Сполучені Штати звернулися до Данії та інших європейських країн із запитом щодо можливості експорту яєць, оскільки американці стикаються з рекордним зростанням їхньої вартості. Трамп обіцяв знизити вартість яєць у перший день свого президентства, однак у лютому, першому повному місяці його каденції, їхня ціна зросла на 59% у річному вимірі.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп президент відео мікрофон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португалія обмірковує варіант щодо літаків європейського виробництва
Португалія скасувала покупку американських літаків, бо не довіряє Трампу – ЗМІ
Вчора, 09:20
Єврокомісія запускає низку контрзаходів для захисту європейців
Євросоюз ухвалив контрзаходи проти нових тарифів США
12 березня, 09:52
До потенційних геополітичних потрясінь додаються розмови про інфляцію, економічне зростання, а тепер і потенційну рецесію в США
Слова Трампа про рецесію стали катастрофою для IT-секторa США
11 березня, 08:22
Під час зустрічі 28 лютого між президентами США та України розгорілася справжня суперечка
Трамп розкритикував заяву Зеленського про терміни закінчення війни
3 березня, 19:18
Володимир Єльченко: «Не думаю, що потрібно занадто емоційно реагувати на те, що говорить Дональд Трамп»
Український дипломат, який десятки років працював у США, заспокоїв українців
28 лютого, 16:23
Раніше у Вашингтоні президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом
Польща відмовилась проводити саміти ЄС – Україна і ЄС – США
24 лютого, 19:35
Зеленський розповів про зусилля, яких докладає Україна для закінчення війни та досягнення справедливого й тривалого миру
Україна підписала з Об’єднаними Арабськими Еміратами важливу економічну угоду
17 лютого, 13:14
Адріан Сіманкас катався на каяку, коли його ледь не проковтнув горбатий кит
Кит проковтнув байдарника: як йому вдалося врятуватися
15 лютого, 18:13
Келлог наступного тижня відвідає Україну, після чого адміністрація Трампа розгляне, як уявляють мир союзники
США збираються залучити всі сторони для миру в Україні протягом 180 днів
15 лютого, 17:57

Політика

Стармер проведе зустріч «коаліції охочих» для посилення тиску на Путіна
Стармер проведе зустріч «коаліції охочих» для посилення тиску на Путіна
Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини
Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE
Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE
Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW
ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
28K
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
4655
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
4006
«Фактично ухвалене рішення». Стефанішина повідомила, коли Україна стане членом ЄС
3889
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Сьогодні, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Вчора, 12:13

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua