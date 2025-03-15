Трамп отримав мікрофоном по обличчю

Під час спілкування з журналістами президенту США надто близько підсунули мікрофон

Дональд Трамп давав відповіді на запитання журналістів, зокрема на тему Гази

Під час нещодавньої прес-конференції Дональда Трампа стався курйозний випадок. Про це пише «Главком» з посиланням на відео у соцмережах.

Дональд Трамп давав відповіді на запитання журналістів, зокрема на тему Гази. В один з моментів мікрофон прицільно вдарив по обличчю президента США та викликав незручну паузу. Трамп майже не зреагував на такий курйоз та продовжив прес-конференцію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 17 березня, буде більше інформації щодо припинення вогню в Україні. Трамп зазначив, що США вже досягли домовленості з Україною та ведуть переговори з Росією. За словами американського президента, поки що все йде добре, але остаточна ситуація проясниться 17 березня.

Також президент США Дональд Трамп пояснив свою передвиборчу обіцянку вирішити повномасштабне вторгнення Росії в Україну «за 24 години». «Ну, я був дещо саркастичний (в іншому перекладі: «Я жартував» – «Главком»), коли це говорив. Я б не завершив».

Сполучені Штати звернулися до Данії та інших європейських країн із запитом щодо можливості експорту яєць, оскільки американці стикаються з рекордним зростанням їхньої вартості. Трамп обіцяв знизити вартість яєць у перший день свого президентства, однак у лютому, першому повному місяці його каденції, їхня ціна зросла на 59% у річному вимірі.