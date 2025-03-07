Туреччина встановила квітковий рекорд до 8 березня

Попит на турецькі квіти збільшився на 10% порівняно з минулим роком

Серед головних покупців квітів із Туреччини є і Україна

Напередодні Міжнародного жіночого дня Туреччина відправила рекордну кількість зрізаних квітів – 75 млн штук до 34 країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu.

Внесок у цей результат внесли турецькі жінки, які становлять 80% робітників у галузі вирощування та пакування квітів.

За словами голови Асоціації експортерів декоративних рослин Ісмаїла Їлмаза, квіти вирощують на 60 тис. декарів землі, а жінки збирають та пакують їх.

Попит на турецькі квіти до 8 Березня збільшився на 10% порівняно з минулим. Основними покупцями стали Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Болгарія та Румунія а також України та Росії

Їлмаз зазначив, що квіти стають популярним символом уваги та поваги, замінюючи дорогі, але менш значущі подарунки.

Нагадаємо, напередодні сезону цвітіння первоцвітів столична міська влада звернулася до киян із закликом утриматися від купівлі підсніжників, пролісків та інших рідкісних ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги України. Такі дії переслідуються правоохоронними органами і караються штрафом від 1 700 до 3 655 грн.

Зазначимо, місце проведення публічного заходу за участю прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді у штаті Гуджарат у Міжнародний жіночий день вперше охоронятимуть поліцейські загони та служби безпеки, що складаються виключно із жінок.