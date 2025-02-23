На Курщині росіяни розстріляли військовополонених

Уповноважений з прав людини звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста

Мережею шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. Як інформує «Главком», про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

На кадрах видно, як росіянин стріляє в голову військовополоненому. За словами одного з українських військовослужбовців, на відео – бійці 82 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

«Відео, що шириться в соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених», – заявив Лубінець. Він додав, що це порушує Женевську конвенцію та всі норми міжнародного гуманітарного права.

Уповноважений з прав людини вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо цього злочину, Лубінець закликав негайно повідомити про це на гарячу лінію омбудсмена за номером 0800 50 17 20.

Раніше Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу двох полонених військовослужбовців Збройних Сил України у Волноваському районі.

Нагадаємо, російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного. Третього січня в районі села Нескучне на Донеччині ворог вбив трьох українських бійців, які здалися в полон під час штурму позицій 141-ї окремої бригади ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.