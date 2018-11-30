На злобу дня: Шнуров написал стих о запрете на въезд в Украину для россиян
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Розсилка
Российским мужчинам от 16 до 60 лет запретили въезд на территорию Украины на время действия военного положения
Известный музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стихами отреагировал на данный запрет и опубликовал свое творение в соцсети.
Российский музыкант вспомнил гастроли на территории РФ Светланы Лободы и Веры Брежневой, а также пообещал приехать в Украину, когда ему стукнет больше 60.
Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье,
Никуда не исчезнет от нас.
Притяженье народов упруго,
И в две тысяча сотом году
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят,
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят.
Напомним, что ранее Сергей Шнуров написал саркастическое стихотворение о президенте РФ.