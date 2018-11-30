На злобу дня: Шнуров написал стих о запрете на въезд в Украину для россиян



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Сергей Шнуров

Российским мужчинам от 16 до 60 лет запретили въезд на территорию Украины на время действия военного положения

Известный музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стихами отреагировал на данный запрет и опубликовал свое творение в соцсети.

Российский музыкант вспомнил гастроли на территории РФ Светланы Лободы и Веры Брежневой, а также пообещал приехать в Украину, когда ему стукнет больше 60.

Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысяча сотом году

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят,

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят.

Напомним, что ранее Сергей Шнуров написал саркастическое стихотворение о президенте РФ.