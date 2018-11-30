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    Шоу-биз

    На злобу дня: Шнуров написал стих о запрете на въезд в Украину для россиян

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    Сергей Шнуров - На злобу дня: Шнуров написал стих о запрете на въезд в Украину для россиян
    Сергей Шнуров

    Российским мужчинам от 16 до 60 лет запретили въезд на территорию Украины на время действия военного положения

    Известный музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стихами отреагировал на данный запрет и опубликовал свое творение в соцсети.

    Российский музыкант вспомнил гастроли на территории РФ Светланы Лободы и Веры Брежневой, а также пообещал приехать в Украину, когда ему стукнет больше 60.

    Дорогие мои киевляне,

    К вам попасть сложно как на Парнас,

    Но взаимное наше влиянье,

    Никуда не исчезнет от нас.

    Притяженье народов упруго,

    И в две тысяча сотом году

    Будем слушать, как прежде друг друга,

    Веру Брежневу и Лободу.

    Это будет не в эту, не в среду,

    На границе замочки висят,

    Я к вам как-нибудь точно приеду,

    Когда будет мне за шестьдесят.

    -24_08

    Напомним, что ранее Сергей Шнуров написал саркастическое стихотворение о президенте РФ.

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