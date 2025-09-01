Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото
Співачки Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva, Фагот, телеведучі Юрій Горбунов, Катерина Осадча, Ігор Кондратюк, дизайнер Андре Тан, спортсменка Ганна Різатдінова та акторка Наталка Денисенко опублікували унікальні знімки з минулого
У своїх соцмережах представники українського шоу-бізнесу ділилися архівними фото з дитинства. Не оминули вони й тему 1 вересня. У День знань «Главком» обрав десять знаменитостей і показав, якими ті були за шкільними партами, і який вигляд мають зараз.
Наталія Могилевська
Народна артистка України навчалася у середній школі № 195 імені В. І. Кудряшова (на Березняках, Київ). Саме там співачка здобула перші освіту й закінчила 9 класів.
Надя Дорофєєва (Dorofeeva)
Колишня учасниця гурту «Время и Стекло» родом з тимчасово окупованого Криму. Співачка жила в Сімферополі і здобула середню освіту в ліцеї № 3.
Тіна Кароль
Народна артистка України навчалась у середній школі № 22 та музичній школі № 1 ім. Лисенка за класом фортепіано в місті Івано-Франківськ.
Юрій Горбунов
Телеведучий, як і співачка Тіна Кароль, закінчив загальноосвітню освіту у місті Івано-Франківську. Втім, Горбунов навчався в середній школі №17.
Катерина Осадча
Дружина Горбунова, зірка програми «Світське життя», навчалась в одній з загальноосвітніх шкіл району Виноградар (Київ). Осадча також закінчила школу моделей у 13 років і почала свою кар'єру, зокрема, за кордоном.
Ігор Кондратюк
Відомий продюсер, зірка телешоу «Караоке на майдані» із золотою медаллю у 1979 році закінчив Каланчацьку середню школу № 1. Це Херсонська область, звідки родом телеведучий.
Олег Михайлюта (Фагот, гурт ТНМК)
Музикант навчався у Харківській музичній спеціалізованій школі-інтернаті при консерваторії, де здобув музичну середню освіту.
Наталка Денисенко
Акторка, відома ролями в серіалах «Кріпосна» та «Клан ювелірів», навчалася у Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20.
Ганна Різатдінова
Призерка Літніх олімпійських ігор тренувалась у «Школі Дерюгіних» у Києві, яка є відомим центром підготовки з художньої гімнастики. Оскільки титулована спортсменка з художньої гімнастики активно займалась спортом, вона в цілому зосереджувалась на тренуваннях, а не на загальноосвітній школі. Родом Різатдінова з тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).
Андре Тан
Дизайнер навчався у школі № 6 м. Харкова. Там Андрій Тищенко (справжнє ім'я модельєра) закінчив середні класи, а вже згодом вступив до Харківського текстильного технікуму.
