Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото

Рома Семикін
Рома Семикін
Більшість знаменитостей можна легко впізнати на шкільних архівних світлинах
колаж: glavcom.ua

Співачки Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva, Фагот, телеведучі Юрій Горбунов, Катерина Осадча, Ігор Кондратюк, дизайнер Андре Тан, спортсменка Ганна Різатдінова та акторка Наталка Денисенко опублікували унікальні знімки з минулого

У своїх соцмережах представники українського шоу-бізнесу ділилися архівними фото з дитинства. Не оминули вони й тему 1 вересня. У День знань «Главком» обрав десять знаменитостей і показав, якими ті були за шкільними партами, і який вигляд мають зараз.

Наталія Могилевська

Народна артистка України навчалася у середній школі № 195 імені В. І. Кудряшова (на Березняках, Київ). Саме там співачка здобула перші освіту й закінчила 9 класів.

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 1
фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Надя Дорофєєва (Dorofeeva)

Колишня учасниця гурту «Время и Стекло» родом з тимчасово окупованого Криму. Співачка жила в Сімферополі і здобула середню освіту в ліцеї № 3.

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 2
фото: Instagram/nadyadorofeeva

Тіна Кароль

Народна артистка України навчалась у середній школі № 22 та музичній школі № 1 ім. Лисенка за класом фортепіано в місті Івано-Франківськ.

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 3
фото: Instagram/tina_karol

Юрій Горбунов

Телеведучий, як і співачка Тіна Кароль, закінчив загальноосвітню освіту у місті Івано-Франківську. Втім, Горбунов навчався в середній школі №17.

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 4
фото: Instagram/gorbunovyuriy

Катерина Осадча

Дружина Горбунова, зірка програми «Світське життя», навчалась в одній з загальноосвітніх шкіл району Виноградар (Київ). Осадча також закінчила школу моделей у 13 років і почала свою кар'єру, зокрема, за кордоном. 

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 5
фото: Instagram/kosadcha

Ігор Кондратюк

Відомий продюсер, зірка телешоу «Караоке на майдані» із золотою медаллю у 1979 році закінчив Каланчацьку середню школу № 1. Це Херсонська область, звідки родом телеведучий.

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 6
фото: Facebook/kondratjukigor

Олег Михайлюта (Фагот, гурт ТНМК)

Музикант навчався у Харківській музичній спеціалізованій школі-інтернаті при консерваторії, де здобув музичну середню освіту.

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 7
фото: Instagram/fahot

Наталка Денисенко

Акторка, відома ролями в серіалах «Кріпосна» та «Клан ювелірів», навчалася у Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20. 

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 8
фото: Instagram/natalka_denisenko

Ганна Різатдінова

Призерка Літніх олімпійських ігор тренувалась у «Школі Дерюгіних» у Києві, яка є відомим центром підготовки з художньої гімнастики. Оскільки титулована спортсменка з художньої гімнастики активно займалась спортом, вона в цілому зосереджувалась на тренуваннях, а не на загальноосвітній школі. Родом Різатдінова з тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 9
фото: Instagram/anna_rizatdinova

Андре Тан

Дизайнер навчався у школі № 6 м. Харкова. Там Андрій Тищенко (справжнє ім'я модельєра) закінчив середні класи, а вже згодом вступив до Харківського текстильного технікуму.

Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото фото 10
фото: Instagram/andre_tan_official

Раніше «Главком» писав, як українські знаменитості готували своїх дітей-школярів до навчального року. Водночас 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл.

