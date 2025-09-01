Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото

Більшість знаменитостей можна легко впізнати на шкільних архівних світлинах

Співачки Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva, Фагот, телеведучі Юрій Горбунов, Катерина Осадча, Ігор Кондратюк, дизайнер Андре Тан, спортсменка Ганна Різатдінова та акторка Наталка Денисенко опублікували унікальні знімки з минулого

У своїх соцмережах представники українського шоу-бізнесу ділилися архівними фото з дитинства. Не оминули вони й тему 1 вересня. У День знань «Главком» обрав десять знаменитостей і показав, якими ті були за шкільними партами, і який вигляд мають зараз.

Наталія Могилевська

Народна артистка України навчалася у середній школі № 195 імені В. І. Кудряшова (на Березняках, Київ). Саме там співачка здобула перші освіту й закінчила 9 класів.

Надя Дорофєєва (Dorofeeva)

Колишня учасниця гурту «Время и Стекло» родом з тимчасово окупованого Криму. Співачка жила в Сімферополі і здобула середню освіту в ліцеї № 3.

Тіна Кароль

Народна артистка України навчалась у середній школі № 22 та музичній школі № 1 ім. Лисенка за класом фортепіано в місті Івано-Франківськ.

Юрій Горбунов

Телеведучий, як і співачка Тіна Кароль, закінчив загальноосвітню освіту у місті Івано-Франківську. Втім, Горбунов навчався в середній школі №17.

Катерина Осадча

Дружина Горбунова, зірка програми «Світське життя», навчалась в одній з загальноосвітніх шкіл району Виноградар (Київ). Осадча також закінчила школу моделей у 13 років і почала свою кар'єру, зокрема, за кордоном.

Ігор Кондратюк

Відомий продюсер, зірка телешоу «Караоке на майдані» із золотою медаллю у 1979 році закінчив Каланчацьку середню школу № 1. Це Херсонська область, звідки родом телеведучий.

Олег Михайлюта (Фагот, гурт ТНМК)

Музикант навчався у Харківській музичній спеціалізованій школі-інтернаті при консерваторії, де здобув музичну середню освіту.

Наталка Денисенко

Акторка, відома ролями в серіалах «Кріпосна» та «Клан ювелірів», навчалася у Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20.

Ганна Різатдінова

Призерка Літніх олімпійських ігор тренувалась у «Школі Дерюгіних» у Києві, яка є відомим центром підготовки з художньої гімнастики. Оскільки титулована спортсменка з художньої гімнастики активно займалась спортом, вона в цілому зосереджувалась на тренуваннях, а не на загальноосвітній школі. Родом Різатдінова з тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).

Андре Тан

Дизайнер навчався у школі № 6 м. Харкова. Там Андрій Тищенко (справжнє ім'я модельєра) закінчив середні класи, а вже згодом вступив до Харківського текстильного технікуму.

Раніше «Главком» писав, як українські знаменитості готували своїх дітей-школярів до навчального року. Водночас 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл.