«Культурні сили» презентували кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» (відео)

Кліп «Бога тінь» розповідає про віру та вибір життя під час війни

Під Різдво платформа «Культурні сили» презентує новий кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» – про віру, війну та вибір життя, який людина робить у найтемніші моменти. Про це повідомляє «Главком».

Пісня «Бога тінь» вже доступна на стримінгових платформах, а кліп виступає її візуальним продовженням – спробою ще раз показати те, що переживають військові та цивільні: втому, сумніви, але водночас – потребу завжди обирати життя.

Це не релігійний маніфест і не відповідь на питання «Де Бог під час війни?». Це відверта розмова про внутрішню стійкість – те, що допомагає залишатися сильним, коли навколо небезпека, втома та щоденна невизначеність.

На війні людину рятує не лише броня чи зброя. Часто справжнім порятунком стають близькі, спогади про дім, любов, віра – у життя, у побратимів поруч, у сенс, який робить життя вартим. Саме про це пісня «Бога тінь».

«Коли навколо панує війна, я роблю вибір – жити зі мною», – звучить у тексті.

Пісня розкриває віру не як догму, а як внутрішній стан, здатність знаходити світло навіть у темряві. Вона показує, що правильний вибір – це не готова формула, а досвід, який приходить через біль, втрати та час.

Кліп на «Бога тінь» візуально передає ці переживання, демонструючи те, що багато хто відчуває, але не завжди може висловити: коли здається, що надії немає, вибір на користь життя стає справжнім актом сили.

Кліп доступний на платформі CulturalForcesMusic. Текст і музика – Миколай Сєрга, музичний продюсер – Олександр Чемеров, аранжування та зведення – Олег Федосов.

До слова, раніше платформа «Культурні сили» представила міні-альбом «ГУР працює», присвячений Дню воєнної розвідки. Збірка поєднує творчість військових і цивільних музикантів, які у стилі воєнного репу передають силу та дух українських розвідників. До альбому увійшли композиції від Nord Division, Проспект Соборний, Міші Крупіна, KOSTUA та Макса ТТ.