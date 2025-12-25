Головна Скотч Шоу-біз
«Культурні сили» презентували кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» (відео)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Миколай Сєрга презентує кліп на пісню «Бога тінь»
фото: Культурні сили

Кліп «Бога тінь» розповідає про віру та вибір життя під час війни

Під Різдво платформа «Культурні сили» презентує новий кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» – про віру, війну та вибір життя, який людина робить у найтемніші моменти. Про це повідомляє «Главком».

Пісня «Бога тінь» вже доступна на стримінгових платформах, а кліп виступає її візуальним продовженням – спробою ще раз показати те, що переживають військові та цивільні: втому, сумніви, але водночас – потребу завжди обирати життя.

Це не релігійний маніфест і не відповідь на питання «Де Бог під час війни?». Це відверта розмова про внутрішню стійкість – те, що допомагає залишатися сильним, коли навколо небезпека, втома та щоденна невизначеність.

На війні людину рятує не лише броня чи зброя. Часто справжнім порятунком стають близькі, спогади про дім, любов, віра – у життя, у побратимів поруч, у сенс, який робить життя вартим. Саме про це пісня «Бога тінь».

«Коли навколо панує війна, я роблю вибір – жити зі мною», – звучить у тексті.

Пісня розкриває віру не як догму, а як внутрішній стан, здатність знаходити світло навіть у темряві. Вона показує, що правильний вибір – це не готова формула, а досвід, який приходить через біль, втрати та час.

Кліп на «Бога тінь» візуально передає ці переживання, демонструючи те, що багато хто відчуває, але не завжди може висловити: коли здається, що надії немає, вибір на користь життя стає справжнім актом сили.

Кліп доступний на платформі CulturalForcesMusic. Текст і музика – Миколай Сєрга, музичний продюсер – Олександр Чемеров, аранжування та зведення – Олег Федосов.

До слова, раніше платформа «Культурні сили» представила міні-альбом «ГУР працює», присвячений Дню воєнної розвідки. Збірка поєднує творчість військових і цивільних музикантів, які у стилі воєнного репу передають силу та дух українських розвідників. До альбому увійшли композиції від Nord Division, Проспект Соборний, Міші Крупіна, KOSTUA та Макса ТТ.

