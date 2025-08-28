Головна Країна Наука та освіта
З 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл
До харківських шкіл цьогоріч підуть близько 6 тис. першокласників
фото: Ігор Терехов

За словами мера міста, перші дзвоники у Харкові відбуватимуться у підземних школах

З 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл. Також для навчання школярів переобладнали шість станцій метрополітену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

Як зазначив міський голова, станом на 1 вересня 2025 року в Харкові працюватиме сім підземних шкіл – три з них побудували упродовж весни-літа 2025 року. «Ми будемо проводити свята 1 вересня у підземних школах. Для нас це важливо, бо це емоція наших маленьких містян», – каже він.

Як зазначив очільник Харкова, до шкіл міста цьогоріч підуть близько 6 тис. першокласників. «Важливо, щоб діти мали змогу навчатись не лише онлайн, а й офлайн. Та ми не можемо дозволити, щоб діти навчались на поверхні. Ми першими переобладнали шість станцій метрополітену, де сьогодні діти зможуть навчатися. Ми готуємо їх, щоб з 1 вересня діти мали змогу навчатись і в метрополітені», – каже Терехов.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. У документі зазначено, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Як зазначає відомство, 30 червня – це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти. Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

До слова, Харківський національний університет імені В. Каразіна з лютого 2026 року має намір частково відновити очне навчання у безпечних локаціях.

