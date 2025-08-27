Головна Країна Наука та освіта
Один із найпопулярніших вишів України відновлює очне навчання вперше за три роки

Один із найпопулярніших вишів України відновлює очне навчання вперше за три роки
фото: Freepik

Від 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення, ХНУ імені В. Каразіна призупинив очне навчання

Харківський національний університет імені В. Каразіна з лютого 2026 року має намір частково відновити очне навчання у безпечних локаціях. Про це в коментарі виданню «Думка» повідомила ректорка університету Тетяна Кагановська, передає «Главком».

«Ми, як ніхто, в Харкові розуміємо, наскільки сьогодні всі скучили за живим спілкуванням, комунікаціями. І якщо мова йде про навчання в університетах, це не тільки про знання і компетентність, це іще й про комунікації, це про середовище, в якому наші студенти зростають. Тому ми розуміли, що сьогодні наше головне завдання – зробити так, щоб наші студенти мали можливість навчатися саме в аудиторіях, у безпечних просторах», – сказала Кагановська.

Ректорка додала: «Розуміючи, що на початку війни університет не мав достатньо таких локацій, ми працювали над тим, щоб шукати гроші та змогти створити ці безпечні простори. Сьогодні ми маємо таку можливість, ми проводимо ці роботи. Сподіваємося, що вчасно закінчимо наприкінці цього календарного року. І вже з другого семестру наші студенти будуть мати можливість вчитися в безпечних просторах Каразінського університету».

Нагадаємо, що від 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення, ХНУ імені В. Каразіна призупинив очне навчання. Відтоді освітній процес у виші здійснювався лише в онлайн-форматі.

До слова, унаслідок удару росіян по Харкову у ніч проти 8 листопада 2024 року було пошкоджено два корпуси Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Ворог влучив у сквер між будівлями університету, ударною хвилею та уламками було пошкоджено 267 вікон у корпусах.

