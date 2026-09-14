Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українка пояснила, що українці можуть отримати безплатно у Швеції
колаж: glavcom.ua

Емігрантка розповіла, чого варто очікувати біженцям у Швеції

Харківʼянка Асіят Дорохова розповідає про життя у Швеції в соцмережах. В одному зі своїх відео вона пояснила, чи варто українцям переїжджати до Швеції та розкрила недоліки й переваги цієї країни для біженців. Про це пише «Главком».

Робота та мова

Асіят Дорохова зауважила, що у Швеції складно знайти роботу. Адже саме від рівня знань тамтешньої або англійської мови залежить пошук роботи: «Бо для того, щоб знайти собі роботу, треба володіти шведською мовою або хоча б англійською на нормальному рівні».

Персональний код

Також для біженців та емігрантів важливо отримати персональний код, який відкриває чимало можливостей. Однак отримати його можна лише через рік перебування в країні.«Без персонального номера, це такий як ідентифікаційний, який зразу тобі не дадуть, ти не можеш навіть легко, швидко орендувати собі житло. І багато чого ще не можеш. Навіть знижки в магазинах ти не можеш отримати без персонального номера. А його ти отримаєш щонайменше через рік», – пояснила українка.

Харківʼянка також стверджує, що за допомогу, яку отримують біженці, «вижити неможливо». Однак вже через рік можна отримати персональний код, що дасть більше можливостей у роботі та збільшить розмір допомоги.

«Через рік вашого перебування ви отримуєте персональний номер, а за вас продовжують оплачувати квартиру, якщо ви не працюєте, але ще ваша допомога на одну людину збільшується, і ви отримуєте на дорослого майже 500 євро. У вас відкриваються можливості отримати практику, більше можливості влаштуватися на роботу», – додала вона.

Медицина

За словами Асіят Дорохової, у Швеції складно потрапити до лікаря, для цього треба чекати тижні та навіть місяці. «Медицина то страшне. То можна чекати просто на відвідування спеціаліста 2-3-4 місяці. Взагалі, здати аналізи, ну, це просто щось на нереальному. Тільки за великі кошти», – зауважила жінка.

Однак певні операції будуть безплатними, як і лікування в окремих випадках. «Якщо, не дай Боже, у вас якесь серйозне захворювання, то вас лікують абсолютно безкоштовно. Хіміотерапії, хто діабетик. Все вам надається майже безкоштовно. Ви сплачуєте за операцію, яка коштує в Україні, кількасот тисяч гривень. Сплачуєте, як за відвідування лікаря, 30 євро. І що можливості залишитися», – зазначила емігрантка.

Житло та допомога

Однак, за словами авторки, є й інша реальність життя у Швеції. Зокрема, біженцям надається безплатне житло та допомога з продуктами. «З самого початку ви отримуєте безкоштовне житло. Спочатку воно тимчасово, потім це квартира. І ви живете абсолютно безкоштовно в квартирі. І ще отримуєте хоч якусь допомогу на їжу. І цієї допомоги за умов економії може вистачити. Ще є варіанти в Швеції таких дешевих магазинів. Вони дуже часто є при церквах. Там, де їжа, якою вже спливає термін придатності, продається за низькою оцінкою. Це також дуже допомагає», – розповіла блогерка.

Навчання

У Швеції можна безплатно отримати освіту, однак є певні умови. Мову також можна вивчати безплатно: «Так ви живете один рік в безкоштовному житлі. І з платою комунальних, страховки, і з грошима на їжу. Навіть можете мову вивчати для власного задоволення, або для подальшого навчання. А навчання то безкоштовне. Навіть в університеті. Навіть якщо вам 40 років, як мені, можете вступити в університет. Абсолютно безкоштовно. Для цього треба знати лише шведську та англійську мову. І мати сертифікат про середню освіту».

Нагадаємо, українка Валерія переїхала до Польщі два роки тому та обрала для життя Вроцлав. Це місто спочатку сподобалося дівчині, та згодом вона помітила його недоліки. За словами українки, життя у Вроцлаві недешеве, однак це не єдиний мінус цієї країни.

Читайте також:

Теги: Швеція українці за кордоном біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Конопацька поділилася власним досвідом життя за кордоном
Українка порівняла життя у Польщі та Австрії, назвавши недоліки та переваги країн
10 вересня, 19:16
Наслідки масштабної повені у Непалі
Кількість зниклих у Непалі українців зросла до 56 осіб
28 серпня, 11:05
Виплати українцям у Польщі залишаться незмінними
Польща відмовилася підвищувати виплати для українців
28 серпня, 08:11
Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова спрогнозувала, хто з українців повернеться з-за кордону
Хто повернеться після війни? Демограф розповіла, яка позитивна новина чекає на Україну
24 серпня, 11:51
Тих, хто не працює, політик пропонує повернути в Україну після завершення війни
Спікер парламенту Чехії вимагає скасувати всі виплати українським біженцям
20 серпня, 09:34
Перехід на обов'язковий електронний запис має допомогти уникнути великих живих черг
Польща змінила правила оформлення документів для українців: що варто знати
20 серпня, 09:13
Швейцарія змінила правила захисту для українців
Швейцарія слідом за ЄС змінила правила захисту для українців
19 серпня, 16:35
Суми зазнали майже тисячі повітряних атак від початку року
Родини з дітьми залишають Суми через повітряний терор РФ: влада назвала цифри
18 серпня, 09:11
Хлопців дістали з озера Занденплас у Нюнспеті, реанімувати їх не вдалося
У Нідерландах потонули двоє українських юнаків
14 серпня, 23:58

Життя

Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції
Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції
Школярка встановила рекорд, піднявшись на шість вершин-двотисячників Карпат (фото)
Школярка встановила рекорд, піднявшись на шість вершин-двотисячників Карпат (фото)
Найдовший будинок в Україні у формі бджолиних сот: що про нього відомо
Найдовший будинок в Україні у формі бджолиних сот: що про нього відомо
Дружина Бориса Джонсона показалася у Парижі в сукні від українського бренду (фото)
Дружина Бориса Джонсона показалася у Парижі в сукні від українського бренду (фото)
Американець за €310 тисяч купив покинуте іспанське село
Американець за €310 тисяч купив покинуте іспанське село
Священник пояснив, чи можна вмикати пральну машину в неділю
Священник пояснив, чи можна вмикати пральну машину в неділю

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua