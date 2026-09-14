Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції

Емігрантка розповіла, чого варто очікувати біженцям у Швеції

Харківʼянка Асіят Дорохова розповідає про життя у Швеції в соцмережах. В одному зі своїх відео вона пояснила, чи варто українцям переїжджати до Швеції та розкрила недоліки й переваги цієї країни для біженців. Про це пише «Главком».

Робота та мова

Асіят Дорохова зауважила, що у Швеції складно знайти роботу. Адже саме від рівня знань тамтешньої або англійської мови залежить пошук роботи: «Бо для того, щоб знайти собі роботу, треба володіти шведською мовою або хоча б англійською на нормальному рівні».

Персональний код

Також для біженців та емігрантів важливо отримати персональний код, який відкриває чимало можливостей. Однак отримати його можна лише через рік перебування в країні.«Без персонального номера, це такий як ідентифікаційний, який зразу тобі не дадуть, ти не можеш навіть легко, швидко орендувати собі житло. І багато чого ще не можеш. Навіть знижки в магазинах ти не можеш отримати без персонального номера. А його ти отримаєш щонайменше через рік», – пояснила українка.

Харківʼянка також стверджує, що за допомогу, яку отримують біженці, «вижити неможливо». Однак вже через рік можна отримати персональний код, що дасть більше можливостей у роботі та збільшить розмір допомоги.

«Через рік вашого перебування ви отримуєте персональний номер, а за вас продовжують оплачувати квартиру, якщо ви не працюєте, але ще ваша допомога на одну людину збільшується, і ви отримуєте на дорослого майже 500 євро. У вас відкриваються можливості отримати практику, більше можливості влаштуватися на роботу», – додала вона.

Медицина

За словами Асіят Дорохової, у Швеції складно потрапити до лікаря, для цього треба чекати тижні та навіть місяці. «Медицина то страшне. То можна чекати просто на відвідування спеціаліста 2-3-4 місяці. Взагалі, здати аналізи, ну, це просто щось на нереальному. Тільки за великі кошти», – зауважила жінка.

Однак певні операції будуть безплатними, як і лікування в окремих випадках. «Якщо, не дай Боже, у вас якесь серйозне захворювання, то вас лікують абсолютно безкоштовно. Хіміотерапії, хто діабетик. Все вам надається майже безкоштовно. Ви сплачуєте за операцію, яка коштує в Україні, кількасот тисяч гривень. Сплачуєте, як за відвідування лікаря, 30 євро. І що можливості залишитися», – зазначила емігрантка.

Житло та допомога

Однак, за словами авторки, є й інша реальність життя у Швеції. Зокрема, біженцям надається безплатне житло та допомога з продуктами. «З самого початку ви отримуєте безкоштовне житло. Спочатку воно тимчасово, потім це квартира. І ви живете абсолютно безкоштовно в квартирі. І ще отримуєте хоч якусь допомогу на їжу. І цієї допомоги за умов економії може вистачити. Ще є варіанти в Швеції таких дешевих магазинів. Вони дуже часто є при церквах. Там, де їжа, якою вже спливає термін придатності, продається за низькою оцінкою. Це також дуже допомагає», – розповіла блогерка.

Навчання

У Швеції можна безплатно отримати освіту, однак є певні умови. Мову також можна вивчати безплатно: «Так ви живете один рік в безкоштовному житлі. І з платою комунальних, страховки, і з грошима на їжу. Навіть можете мову вивчати для власного задоволення, або для подальшого навчання. А навчання то безкоштовне. Навіть в університеті. Навіть якщо вам 40 років, як мені, можете вступити в університет. Абсолютно безкоштовно. Для цього треба знати лише шведську та англійську мову. І мати сертифікат про середню освіту».

Нагадаємо, українка Валерія переїхала до Польщі два роки тому та обрала для життя Вроцлав. Це місто спочатку сподобалося дівчині, та згодом вона помітила його недоліки. За словами українки, життя у Вроцлаві недешеве, однак це не єдиний мінус цієї країни.