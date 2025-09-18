Головна Скотч Фото
Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Lever Couture заснований українською дизайнеркою Лесею Верлінг’єрі з Одеси
фото: Lever Couture

Ліса з Blackpink продемонструвала на «Еммі» сукню, створену в Лос-Анджелесі українкою Лесею Верлінг’єрі

Тайська співачка та реперка Ліса (Лаліса Манобан), відома учасниця популярного K-pop гурту Blackpink, відвідала церемонію «Еммі-2025» у сукні від українського бренду Lever Couture. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Lever Couture.

За повідомленням бренду, світова зірка з’явилася на червоній доріжці в «сукні-лотосі», створеній на замовлення. Цей вибір вбрання є символічним, оскільки Ліса брала участь у третьому сезоні серіалу HBO «Білий лотос».

Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото) фото 1
фото: Lever Couture
Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото) фото 2
фото: Lever Couture
Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото) фото 3
фото: Lever Couture

Lever Couture заснований українською дизайнеркою Лесею Верлінг’єрі з Одеси. Кожне вбрання бренду створюється в ательє в Лос-Анджелесі. Сукні від Lever Couture носили такі знаменитості, як Міла Йовович, Аня-Тейлор Джой, Леді Гага, Гайді Клум та інші.

Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото) фото 4
фото: Lever Couture

Як відомо, у середу, 17 вересня, перша леді США Меланія Трамп продемонструвала під час державного візиту до Великої Британії широкий спектр модних рішень – від капелюха, покликаного відвернути увагу, до яскраво-жовтої сукні, яка привертала до неї всю увагу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Меланія Трамп прибула до Віндзорського замку у вугільному костюмі Dior зі спідницею та широкополим капелюхом кольору баклажана. Капелюх закривав більшу частину обличчя Трамп, нагадуючи її діловий образ у день інавгурації.

Теги: США фільм дизайнер

