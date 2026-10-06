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У Туреччині внаслідок аварії загинула українка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Туреччині внаслідок аварії загинула українка
Поліція затримала водія автомобіля
фото: IHA

Правоохоронці встановлюють обставини аварії

У Туреччині в місті Аланія внаслідок ДТП загинула 34-річна громадянка України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Akdeniz Gerçek.

Зазначається, що аварія трапилася у вівторок у районі Оба на проспекті Ататюрка. За даними правоохоронців, автомобіль під керуванням 37-річного чоловіка зіткнувся з мотоциклом, яким керував 25-річний чоловік. Загинула пасажирка мотоцикла.

Видання наголошує, зо унаслідок удару мотоцикл перекинувся, а водія та пасажирку відкинуло на кілька метрів. Обоє зазнали тяжких травм та були доправлені до Навчально-дослідницької лікарні Аланії.

Унаслідок отриманих травм 34-річна громадянка України Асія Мачкалян, яка перебувала на мотоциклі як пасажирка, померла в лікарні. Лікування водія мотоцикла триває.

Водія автомобіля затримала поліція. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

До слова, у Тячеві Закарпатської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та чотирьох легкових автомобілів. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

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Теги: Туреччина ДТП українці за кордоном

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