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«Сукня помсти» принцеси Діани зʼявиться на аукціоні: яка ціна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принцеса Діана одягла «сукню помсти» лише раз у 1994 році
фото: Getty Images

Принцеса Діана порушила королівський дрескод своєю сукнею

Сукню принцеси Діани, у якій вона зʼявилася на публіці після гучної новини про зраду принца Чарльза, продадуть на аукціоні. Названа початкова вартість «сукні помсти» королеви сердець. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Так, чорну сукню Christina Stambolian принцеси Діани виставлять на аукціоні Sotheby’s, торги відбудуться 9 грудня. Очікується, що початкова вартість вбрання принцеси становитиме $150-300 тис. Однак під час аукціону вона може зрости до $1 млн. Ця сукня отримає нового власника вперше за 30 років.

Сукню спочатку виставлять на показ у Лондоні, Гонконзі та Женеві. Згодом її покажуть у Нью-Йорку, а потім розіграють на аукціоні.

Така вартість повʼязана з історією сукні. Вона була однією з найвпізнаваніших на початку 19 століття. Принцеса Діана зʼявилася в ній на благодійному вечорі Vanity Fair у 1994 році. Того ж дня Велика Британія дізналася про подружню зраду принца Чарльза.

Вихід принцеси Діани ввечері став символічним, адже сукня порушувала правила королівського дрескоду. Зокрема, жінкам не варто було одягати сукні чи спідниці вище коліна, а чорне вбрання зазвичай одягали в дні жалоби.

Принцеса Діана зʼявилася перед камерами у вишуканій чорній сукні з відкритими плечима, декольте, шлейфом. А її образ підкреслює коштовне кольє. Тож її образ вважали помстою королю Чарльзу. Цю сукню принцеса Діана одягла лише того вечора та згодом продала на аукціоні, а гроші передала на благодійність.

Нагадаємо, у Великій Британії продають лист принцеси Діани, який вона написала під час медового місяця з Чарльзом ІІІ. Лист принцеси Діани був написаний у 1981 році 27 вересня, тоді вона перебувала в замку Балморалі (Шотландія) після весілля на той момент із принцом Чарльзом. Лист принцеси Уельської був адресований її подрузі Кетрін Ханбері, з неї свого часу Діана Спенсер навчалася у школі Вест-Гіт.

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Теги: Велика Британія аукціон принцеса Діана одяг

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