Емігрантка дала поради українцям, які планують переїзд до Чехії

Українка розповіла, як шукати житло у Чехії

Марія Приймук переїхала з України до Нідерландів, однак згодом оселилася у Чехії. Дівчина поділилася власним досвідом та розповіла, що необхідно знати перед переїздом у нову країну. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки.

Як знайти роботу та житло в Чехії

Марія Приймук розповіла, що варто заздалегідь звернутися до агенції у Чехії, яка допомагає з пошуком житла. Однак можна знайти житло самостійно, якщо є потреба в окремому житлі.

«Якщо ви зараз проживаєте в Україні, можете знайти агенцію в Чехії з працевлаштуванням, яка надає житло. Так ви будете знати, куди їдете і що вас очікує. Також можна приїхати самостійно та вже на місці знайти житло, якщо ви хочете жити окремо, оскільки агенції надають житло зі спільними умовами. Ми їхали через агенцію, яка надала житло та займалася оформленням прописки. Для переїзду також потрібно оформити туристичне страхування. Це можна зробити в будь-якому банку в Україні, хоча на кордоні в нас його навіть не перевіряли», – поділилася дівчина.

Як оформити страхування та прописку в Чехії

Після приїзду до Чехії необхідно оформити прописку. Для цього необхідно звернутися до реєстраційного центру прийому українців.

«Після переїзду та заселення обов'язково потрібно зробити прописку за місцем проживання, адже без неї вам не відкриють візу захисту. Після оформлення прописки потрібно їхати до КЦПУ – це реєстраційний центр прийому українців. Ми їздили вперед. Центр відкривався о восьмій ранку, але ми приїхали о шостій і вже були 10-ті в черзі, а через дві години було понад 100 людей. Тому раджу приїхати раніше та займати чергу заздалегідь. У КЦПУ вам безкоштовно видадуть сім-карти», – зауважила вона.

У центрі також можна оформити страхування, яке перший час оплачує держава. «Також там оформлюють медичне страхування, яке перші 90 днів оплачує держава. Після цього страховку оплачуєте ви або ваш роботодавець. Ми прожили в Брно кілька тижнів, але знайшли роботу в Празі, тому вирішили переїхати туди», – резюмувала Марія Приймук.

Нагадаємо, українка Юлія Салахутдінова, яка показує у своєму блозі реалії еміграції українців у Чехії, назвала головні недоліки життя в цій країні. За словами Юлії Салахутдінової, Чехія – це країна, де комфортно жити, працювати і виховувати дітей. Однак за цей комфорт доводиться платити не лише нервами під час заповнення чергової анкети, але і значними сумами