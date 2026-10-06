Завершено пошуково-рятувальну операцію у Непалі. МЗС зробило заяву про зниклих українців

Рятувальні служби продовжують пошук та ідентифікацію останків

Пошуки 56 громадян України, які зникли безвісти після масштабних повеней і зсувів ґрунту в Непалі та Тибеті 26 серпня, тривають попри завершення активної фази рятувальної операції. Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі NV, передає «Главком».

У Непалі кількість загиблих зросла до 1455 осіб. 5285 вважаються зниклими безвісти. Також у КНР підтверджено загибель 43 осіб. Водночас 519 людей вважаються зниклими безвісти, серед яких 261 іноземець.

«Цифри свідчать про те, що це жахливе стихійне лихо призвело до трагедії небачених масштабів – зникнення майже шести тисяч осіб, зокрема іноземних туристів, серед яких – 56 наших співвітчизників», – йдеться в повідомленні МЗС.

Дипломати наголосили: повідомлення уряду Непалу про завершення 40-денної активної пошуково-рятувальної операції не означає припинення пошуків чи з’ясування обставин зникнення людей. Рятувальні служби продовжують пошук та ідентифікацію останків.

«У зв’язку з початком непальською стороною процедур із юридичного визнання осіб, зниклих безвісти, померлими, посольство України в Індії знову звернулося до компетентних органів цієї країни з нотою щодо порядку офіційного документування випадків смерті осіб, чиї останки неможливо знайти або ідентифікувати», – підкреслило МЗС.

Дипломати також зазначають, що Нацполіція продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів для подальшої передачі іноземній стороні. Справа перебуває на особливому контролі МЗС, Департаменту консульської служби та посольств України в Індії та КНР.

Нагадаємо, масштабні повені та зсуви сталися 26 серпня після обвалу льодовика в Гімалаях. Потужний потік води, каміння та бруду накрив населені пункти на території Непалу та китайського Тибету. Спочатку повідомлялося про сотні жертв, однак із відновленням зв'язку та доступу до віддалених районів кількість загиблих почала стрімко зростати.

До слова, 5 вересня рятувальники дістали живими з тунелю гідроелектростанції у Непалі двох робітників, які провели під землею дев'ять днів після масштабної повені. Одним із врятованих був механік Санджай Сах.

До того ж 30-річний непалець Санджай Сах провів дев'ять днів у затопленому тунелі гідроелектростанції після руйнівної повені. Увесь цей час чоловік залишався без їжі та майже постійно перебував у темряві, доки його не знайшли рятувальники.