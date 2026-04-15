Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Енн Гетевей вийшла на червону доріжку у прозорій сукні зі стрічок
колаж: glavcom.ua

Дизайнерка родом з Одеси одягає світових зірок

Американська акторка театру та кіно Енн Гетевей одягла на червону доріжку сукню від бренду української дизайнерки з Одеси. Зірка позувала в сукні українського бренду на прем'єрі фільму в Нью-Йорку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис бренду.

Енн Гетевей відвідала прем’єру фільму «Mother Mary» у Нью-Йорку. Для цього заходу вона обрала сукню від українського бренду Lever Couture, який належить дизайнерці Лесі Верлінг’єрі з Одеси.

Акторка одягла прозору сукню зі стрічок із колекції Anatomy of Identity. Ця сукня раніше була представлена на модних показах у Парижі та Токіо.

Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки
Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки
фото: скриншот із сомереж

Дописами про вихід Енн Гетевей на червону доріжку поділилися модні глянці та видання. Зокрема на сторінці Vogue Іспанія також поділилися кадрами із зіркою та відзначили її сукню від бренду Lever Couture. На офіційному акаунті бренду Lever Couture також з'явився допис, де на відео позує Енн Гетевей.

Речі від бренду Lever Couture Лесі Верлінг’єрі одягають зірки Голлівуду. У сукнях української дизайнерки зірки з'являються на червоних доріжках, наприклад кінопремії Оскар. Серед знаменитостей, які носили сукні Lever Couture Дженніфер Лопес, Леді Гага та Мілла Йовович та інші.

Нагадаємо, Тайська співачка та реперка Ліса (Лаліса Манобан), відома учасниця популярного K-pop гурту Blackpink, відвідала церемонію «Еммі-2025» у сукні від українського бренду Lever Couture.  За повідомленням бренду, світова зірка з’явилася на червоній доріжці в «сукні-лотосі», створеній на замовлення.

До слова, світові зірки часто з'являються в речах від українських дизайнерів, наприклад, американська співачка Дженніфер Лопес випустила кліп на пісню «Cant Get Enough», в якому з'явилася у сукні українського бренду Frolov. Ефектна сукня була виконана у відтінку слонової кістки, мала довгі рукави, високу горловину, а також корсет. Головною прикрасою вбрання стали вирізи у вигляді двох величезних сердець, а вперше воно було представлено у колекції бренду сезону осінь-зима 2023/24 під час Тижня моди в Лондоні.

Теги: США українці дизайнер голлівудський актор шоубіз українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)
Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua