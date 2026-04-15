Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)

Енн Гетевей вийшла на червону доріжку у прозорій сукні зі стрічок

Дизайнерка родом з Одеси одягає світових зірок

Американська акторка театру та кіно Енн Гетевей одягла на червону доріжку сукню від бренду української дизайнерки з Одеси. Зірка позувала в сукні українського бренду на прем'єрі фільму в Нью-Йорку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис бренду.

Енн Гетевей відвідала прем’єру фільму «Mother Mary» у Нью-Йорку. Для цього заходу вона обрала сукню від українського бренду Lever Couture, який належить дизайнерці Лесі Верлінг’єрі з Одеси.

Акторка одягла прозору сукню зі стрічок із колекції Anatomy of Identity. Ця сукня раніше була представлена на модних показах у Парижі та Токіо.

Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки фото: скриншот із сомереж

Дописами про вихід Енн Гетевей на червону доріжку поділилися модні глянці та видання. Зокрема на сторінці Vogue Іспанія також поділилися кадрами із зіркою та відзначили її сукню від бренду Lever Couture. На офіційному акаунті бренду Lever Couture також з'явився допис, де на відео позує Енн Гетевей.

Речі від бренду Lever Couture Лесі Верлінг’єрі одягають зірки Голлівуду. У сукнях української дизайнерки зірки з'являються на червоних доріжках, наприклад кінопремії Оскар. Серед знаменитостей, які носили сукні Lever Couture Дженніфер Лопес, Леді Гага та Мілла Йовович та інші.

Нагадаємо, Тайська співачка та реперка Ліса (Лаліса Манобан), відома учасниця популярного K-pop гурту Blackpink, відвідала церемонію «Еммі-2025» у сукні від українського бренду Lever Couture. За повідомленням бренду, світова зірка з’явилася на червоній доріжці в «сукні-лотосі», створеній на замовлення.

До слова, світові зірки часто з'являються в речах від українських дизайнерів, наприклад, американська співачка Дженніфер Лопес випустила кліп на пісню «Cant Get Enough», в якому з'явилася у сукні українського бренду Frolov. Ефектна сукня була виконана у відтінку слонової кістки, мала довгі рукави, високу горловину, а також корсет. Головною прикрасою вбрання стали вирізи у вигляді двох величезних сердець, а вперше воно було представлено у колекції бренду сезону осінь-зима 2023/24 під час Тижня моди в Лондоні.