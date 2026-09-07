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Ukrainian Fashion Week отримав нову очільницю

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Ukrainian Fashion Week отримав нову очільницю
Єлизавета Ущека приєдналася до команди Ukrainian Fashion Week у 2021 році
Фото: ﻿vogue.ua

Попередня керівниця Ірина Данилевська очолювала Тиждень моди майже 30 років 

Ірина Данилевська залишила посаду CEO Ukrainian Fashion Week. Новою очільницею Тижня моди стала Єлизавета Ущека, яка останні п'ять років керувала Департаментом комунікацій організації. Про зміну керівництва повідомили Ukrainian Fashion Week у соцмережах, передає «Главком».

Ірина Данилевська очолювала Ukrainian Fashion Week із моменту його заснування у 1997 році. Разом із Будинком моди «Сергій Бизов» вона започаткувала проєкт у Києві під назвою «Сезони моди». Він став першим Тижнем моди prêt-à-porter у Східній Європі.

За майже 30 років Данилевська стала однією з ключових постатей української модної індустрії. Водночас її відхід із посади CEO не означає завершення роботи в Ukrainian Fashion Week. Вона залишається в команді та надалі відповідатиме за координацію взаємодії департаментів і економічні питання.

Колишня очільниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська
Колишня очільниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська
Фото: https://jetsetter.ua

За словами Данилевської, рішення передати керівництво Єлизаветі Ущеці визрівало поступово. Вперше така ідея виникла під час спільної роботи над проєктом Support Ukrainian Fashion, значна частина якого була на плечах Ущеки.

«Головний фактор, який вплинув на рішення запропонувати моїй колезі, Єлизаветі Ущеці посаду CEO Ukrainian Fashion Week – це особистість самої Лізи. Людина з блискучою освітою, людина спільних зі мною цінностей, людина надзвичайної стресостійкості і працездатності, людина, яка вміє розставляти пріоритети», – розповіла Данилевська.

Єлизавета Ущека приєдналася до команди Ukrainian Fashion Week у 2021 році. За п'ять років її зона відповідальності розширювалася: вона працювала з медіанапрямом, комунікаціями, міжнародними проєктами та спеціальними ініціативами, а останні п'ять років очолювала Департамент комунікацій.

Нова очільниця Ukrainian Fashion Week Єлизавета Ущека
Нова очільниця Ukrainian Fashion Week Єлизавета Ущека
Фото: Ukrainian Fashion Week

Ущека пройшла разом із командою постковідний період, початок повномасштабного вторгнення, міжнародні сезони Ukrainian Fashion Week та повернення Тижня моди до Києва.

«Для мене велика честь очолити Ukrainian Fashion Week, і я щиро вдячна Ірині Данилевській та Олександру Соколовському за довіру», – сказала Ущека.

Вона наголосила, що одним із головних завдань для неї буде забезпечити наступність роботи Ukrainian Fashion Week. Данилевська, за словами нової CEO, продовжить працювати в команді.

«Я впевнена, що зможу забезпечити наступність роботи інституції та разом із командою й надалі працювати над втіленням довгострокової місії Ukrainian Fashion Week – розвитком та промоцією української fashion-індустрії в Україні та світі», – зазначила Ущека.

Співзасновники Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та Олександр Соколовський заявили, що пишаються роботою команди в умовах повномасштабної війни. За їхніми словами, важливо, що керівництво отримує людина, яка пройшла цей складний період разом з організацією.

Наступним важливим етапом для Ukrainian Fashion Week стане підготовка до 30-річчя проєкту. Міжнародна співпраця також залишатиметься одним із ключових напрямів роботи команди.

Попри повномасштабну війну, Ukrainian Fashion Week продовжує проводити сезони в Україні. Останній сезон відбувався із затримками через повітряні тривоги та в укриттях. У програмі були як дебютанти й нішеві бренди, так і відомі представники української моди.

Інтерес до української моди підтверджують і показники в соціальних мережах. Фінал показу Syndicate на сторінці Ukrainian Fashion Week в Instagram переглянули 150 тисяч людей, а показ J’amemme – 140 тисяч. Загальне охоплення сторінки наближається до 4 млн.

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Теги: кадрові зміни мода одяг

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